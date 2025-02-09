Tesla готова к выпуску 10 тыс. человекоподобных роботов: Илон Маск раскрывает амбициозные планы — Finance.ua

Tesla готова к выпуску 10 тыс. человекоподобных роботов: Илон Маск раскрывает амбициозные планы Сегодня 02:20 — Технологии&Авто

Tesla готова к выпуску 10 тыс. человекоподобных роботов: Илон Маск раскрывает амбициозные планы

Илон Маск, владелец и руководитель Tesla, заявил, что компания готова к выпуску 10 тыс. человекоподобных роботов Optimus уже в 2025 году.

Об этом сообщает Electrek.

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Хотя сам Маск признает, что цель амбициозна и выпуск может оказаться меньше запланированного, он выразил уверенность в выпуске нескольких тысяч роботов, которые будут задействованы на заводах Tesla для помощи в производственных процессах.

Производство и будущие масштабы

Обсуждение роботов Optimus подогревает интерес инвесторов, особенно после серьезного падения продаж автомобильного бизнеса в 2024 году.

Компания уже тестирует несколько роботов на своих заводах, но раньше на презентациях было замечено, что все они не автономны, а за их движения и разговоры отвечали операторы.

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Tesla создает производственную линию для выпуска 1000 роботов Optimus в месяц, а затем планирует нарастить объемы до 100 миллионов роботов в год.

В долгосрочной перспективе Маск ожидает, что роботы станут ключевым источником дохода компании. По его словам, до этого момента осталось «совсем немного времени».

План продаж и цена роботов

Продажи роботов третьим лицам планируется начать в следующем году.

По оценкам Маска, стоимость работа будет составлять до 20 тысяч долларов (около 830 тыс. грн), что в несколько раз меньше современных аналогов.

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Согласно замыслу, такие работы призваны заменить большую часть рутинной человеческой работы.

Речь идет о покупках в супермаркетах и ​​других задачах. При этом отмечается, что андроиды не нацелены отбирать рабочие места у самих людей. В будущем в мире будет столько же роботов, сколько и людей, считает Илон Маск.

УНІАН По материалам:

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