Tesla запустит роботакси в США: Маск раскрыл планы на ближайшие годы — Finance.ua
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Tesla запустит роботакси в США: Маск раскрыл планы на ближайшие годы

Технологии&Авто
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Tesla запустит роботакси в США: Маск раскрыл планы на ближайшие годы
Tesla запустит роботакси в США: Маск раскрыл планы на ближайшие годы, www.dailysabah.com
Tesla в течение шести месяцев в 2025 году запустит услугу организации поездок без водителей. После неутешительного 2024 года Маск надеется возобновить продажи Tesla в этом году.
Об этом сообщили FT и Business Insider.
Tesla планирует запустить своего первого робота на дорогах общего пользования в июне, заявил в среду генеральный директор автопроизводителя Илон Маск. Прежде всего, речь идет о городе Остин в штате Техас, США. Также компания технологического магната в этом году выпустит прототип своего робота-гуманоида Optimus и начнет производство парка автономных «кибертакси», которые будут задействованы, ориентировочно, в 2026 году.
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Илон Маск пообещал возобновление продаж Tesla в этом году после неутешительного 2024 года. Он также ожидает «скачка в развитии искусственного интеллекта», который позволит обеспечить необходимое управление для бесконтрольных самоуправляемых автомобилей.
«В 2024 году мы сделали много важных инвестиций в производство, ИИ и робототехнику, которые принесут огромные плоды в будущем… к такому масштабу, что это трудно осознать. Мы строим производственные линии, готовясь к тому, что, я думаю, будет эпическим 2026 и „забавным“ 27 и 28», — сказал Маск.
По материалам:
УНН
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