Tesla запустит роботакси в США: Маск раскрыл планы на ближайшие годы — Finance.ua

Tesla запустит роботакси в США: Маск раскрыл планы на ближайшие годы Сегодня 03:57 — Технологии&Авто

Tesla запустит роботакси в США: Маск раскрыл планы на ближайшие годы, www.dailysabah.com

Tesla в течение шести месяцев в 2025 году запустит услугу организации поездок без водителей. После неутешительного 2024 года Маск надеется возобновить продажи Tesla в этом году.

Об этом сообщили FT и Business Insider.

Tesla планирует запустить своего первого робота на дорогах общего пользования в июне, заявил в среду генеральный директор автопроизводителя Илон Маск. Прежде всего, речь идет о городе Остин в штате Техас, США. Также компания технологического магната в этом году выпустит прототип своего робота-гуманоида Optimus и начнет производство парка автономных «кибертакси», которые будут задействованы, ориентировочно, в 2026 году.

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Илон Маск пообещал возобновление продаж Tesla в этом году после неутешительного 2024 года. Он также ожидает «скачка в развитии искусственного интеллекта», который позволит обеспечить необходимое управление для бесконтрольных самоуправляемых автомобилей.

«В 2024 году мы сделали много важных инвестиций в производство, ИИ и робототехнику, которые принесут огромные плоды в будущем… к такому масштабу, что это трудно осознать. Мы строим производственные линии, готовясь к тому, что, я думаю, будет эпическим 2026 и „забавным“ 27 и 28», — сказал Маск.

УНН По материалам:

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