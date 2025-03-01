Японские ученые создали самую большую в мире биогибридную роботизированную руку (фото) — Finance.ua

Японские ученые создали самую большую в мире биогибридную роботизированную руку (фото) 01.03.2025, 00:02 — Технологии&Авто

Команда исследователей из японских Университетов Токио и Васэды разработала роботизированную руку, которая двигается с помощью культивированных мышечных тканей человека и является самой похожей из всех разработанных в мире.

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По словам исследователей, биогибридная роботизированная рука имеет пять пальцев, двигающихся с помощью нескольких суставов.

Также она может выполнять сложные движения пальцами, например взять небольшой предмет.

Ее длина составляет 18 сантиметров, включая предплечье.

Как отмечают разработчики, подобно мышечным тканям в человеческом теле, сила сокращения тканей работа уменьшается и показывает признаки усталости после 10 минут работы, но уже восстанавливается после часа отдыха.

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Предшествующие биогибридные устройства могли выполнять движения только одним суставом и были ограничены размером примерно 1 см.

Профессор Токийского университета Шоди Таэучи, специализирующийся на машиностроении, сказал, что исследование открывает путь к увеличению силы мышц в биогибридной роботизированной руке.

«Это может привести к созданию человекоподобного робота или точного протеза руки», — сказал Такучи.

Укрінформ По материалам:

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