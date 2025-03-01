Японские ученые создали самую большую в мире биогибридную роботизированную руку (фото) — Finance.ua

Японские ученые создали самую большую в мире биогибридную роботизированную руку (фото)
Команда исследователей из японских Университетов Токио и Васэды разработала роботизированную руку, которая двигается с помощью культивированных мышечных тканей человека и является самой похожей из всех разработанных в мире.
Об этом сообщает Kyodo News.
По словам исследователей, биогибридная роботизированная рука имеет пять пальцев, двигающихся с помощью нескольких суставов.
Также она может выполнять сложные движения пальцами, например взять небольшой предмет.
Ее длина составляет 18 сантиметров, включая предплечье.
Как отмечают разработчики, подобно мышечным тканям в человеческом теле, сила сокращения тканей работа уменьшается и показывает признаки усталости после 10 минут работы, но уже восстанавливается после часа отдыха.
Предшествующие биогибридные устройства могли выполнять движения только одним суставом и были ограничены размером примерно 1 см.
Профессор Токийского университета Шоди Таэучи, специализирующийся на машиностроении, сказал, что исследование открывает путь к увеличению силы мышц в биогибридной роботизированной руке.
«Это может привести к созданию человекоподобного робота или точного протеза руки», — сказал Такучи.
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