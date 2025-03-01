Японские ученые создали самую большую в мире биогибридную роботизированную руку (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Японские ученые создали самую большую в мире биогибридную роботизированную руку (фото)

Технологии&Авто
27
Команда исследователей из японских Университетов Токио и Васэды разработала роботизированную руку, которая двигается с помощью культивированных мышечных тканей человека и является самой похожей из всех разработанных в мире.
Об этом сообщает Kyodo News.
Читайте также
По словам исследователей, биогибридная роботизированная рука имеет пять пальцев, двигающихся с помощью нескольких суставов.
Также она может выполнять сложные движения пальцами, например взять небольшой предмет.
Японские ученые создали самую большую в мире биогибридную роботизированную руку (фото)
Ее длина составляет 18 сантиметров, включая предплечье.
Как отмечают разработчики, подобно мышечным тканям в человеческом теле, сила сокращения тканей работа уменьшается и показывает признаки усталости после 10 минут работы, но уже восстанавливается после часа отдыха.
Читайте также
Предшествующие биогибридные устройства могли выполнять движения только одним суставом и были ограничены размером примерно 1 см.
Профессор Токийского университета Шоди Таэучи, специализирующийся на машиностроении, сказал, что исследование открывает путь к увеличению силы мышц в биогибридной роботизированной руке.
«Это может привести к созданию человекоподобного робота или точного протеза руки», — сказал Такучи.
По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.