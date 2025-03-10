Украинская компания будет поставлять отечественных роботов в NASA — Finance.ua

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Украинская компания будет поставлять отечественных роботов в NASA

Финтех и Карты
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Украинская компания будет поставлять отечественных роботов в NASA
Украинская компания будет поставлять отечественных роботов в NASA
Компания беспилотных технологий на рынке Украины DroneUA начинает поставку роботов для NASA.
Тестовая партия уже поехала в американский штат Вирджиния, где их будут испытывать и искать эффективное применение.
Об этом сообщил вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Telegram-канале.
«Важно, что именно NASA инициировало сотрудничество. Разработчики из DroneUA надеются наладить системное партнерство с NASA в ближайшем будущем. А я даже не сомневаюсь, что все удастся», — отметил Федоров.
По его словам, война дала мощный буст рынку defence tech, украинские технологии развиваются очень быстро. Одной из целей является поставка техники за границу, поскольку это может обеспечить миллиардные поступления в бюджет.
«Украинские технологии эффективны повсюду. На земле, в воде и еще и в космосе. Горжусь нашими талантливыми разработчиками. Вы создаете инновационное будущее», — добавил министр.
По материалам:
УНІАН
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