В Германии не хватает людей на ремесленные профессии

В 2025 году более 54 тысяч учебных мест на рынке профессионально-технического образования в Германии остались незанятыми. Большинство компаний жалуются, что получают слишком мало заявок от желающих.

Оформите туристическую страховку за границу за 5 минут и полис у вас на email.

В исследовании проанализированы 6,5 миллионов онлайн-объявлений вакансий для профессионального обучения за 2019 и 2025 годы и опрошено 1755 человек в возрасте от 14 до 25 лет.

Опрос показал, что для будущих учащихся гораздо важнее, чем именно им придется заниматься на работе, сколько они будут зарабатывать и когда будут работать. В списке приоритетов бонусы заняли лишь восьмое место из десяти.

Что важно

В 2025 году проездной на работу упоминался более чем вдвое чаще, чем в 2019 году.

Отпускные и рождественские выплаты — примерно втрое чаще, гибкий график работы и накопительные выплаты встречались почти в четыре раза чаще.

Приблизительно в каждом втором объявлении самый частый пункт — компании предлагают возможности для дальнейшего обучения.

Ремесленников в Германии не хватает

Немецкое федеральное агентство труда зарегистрировало 119 565 вакансий в ремесленной сфере. Однако многие предприятия не извещают агентство о свободных местах.

Центральная ассоциация немецкого ремесла (ZDH) оценивает реальный дефицит специалистов не менее 200 тысяч человек, пишет Tagesspiegel.

К ремесленным профессиям относятся следующие направления:

мехатроника, электроника, сантехника,

столярное и парикмахерское дела,

ювелирное и кондитерское производство,

пошив одежды и другие специальности, в которых ключевую роль играет ручной труд.

Ремесленный сектор испытывает острую нехватку кадров: многие опытные работники уходят на пенсию и в большинстве случаев не находят себе преемников.

Как прогнозируют эксперты, количество работников в ремесленных профессиях в Германии в 2026 году может сократиться примерно на 60 тысяч человек.

баннер

За последний год количество мужчин в возрасте от 18 до 63 лет увеличилось примерно на 52 тысячи.

За последний год количество мужчин в возрасте от 18 до 63 лет увеличилось примерно на 52 тысячи.

В то же время, тысячи украинцев нынче проживают в Германии на основании временной защиты в соответствии с § 24 Закона о пребывании иностранцев (AufenthG).

За несколько лет многие из них уже успели интегрироваться: найти работу, изучить язык, отдать детей в школы. Поэтому вопрос получения немецкого гражданства становится все более актуальным.

Также Германия строго контролирует рынок труда и налагает большие штрафы на лиц, работающих нелегально. Специалисты рассказали, что такое нелегальное трудоустройство, как проверить свой статус и избежать штрафов.

Справка Finance.ua:

Как отмечают исследователи, украинцы достигли уровня занятости в 50% примерно на два с половиной года раньше, чем другие мигранты, прибывшие в Германию.

Среди основных факторов, которые повлияли на трудоустройство украинцев: высокий уровень образования, отсутствие обязательной процедуры предоставления убежища, возможность сразу работать.

Несмотря на успехи в трудоустройстве, уровень занятости украинцев значительно отстает от среднего показателя по Германии, который в июне 2025 года составлял около 68%. Эксперты объясняют это психологическими травмами, связанными с войной и миграцией.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.