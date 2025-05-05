В Германии было подписано коалиционное соглашение. Чего ждать Украине — Finance.ua

В Германии было подписано коалиционное соглашение. Чего ждать Украине Сегодня 16:16 — Мир

В Германии было подписано коалиционное соглашение. Чего ждать Украине

Лидеры Социал-демократической партии Германии подписали с консервативным блоком «Христианско-демократический» и «Христианско-социальный союз» коалиционное соглашение.

Tagesschau. Об этом пишут немецкие издания Der Spiegel

На 144 страницах в договоре под названием «Ответственность за Германию» консерваторы и социал-демократы зафиксировали, чего хотят добиться в рамках этой коалиции. В соглашении отмечают, что сейчас Германия стоит перед самыми большими угрозами безопасности со времен Холодной войны, главной из которых является россия.

Вопрос миграции и интеграции — один из главных вопросов внутренней политики Германии — рассматривается сквозь призму «порядка и гуманности». Коалиция заявляет о намерении усилить охрану государственных границ, обеспечить более жесткую миграционную политику, но одновременно создать больше легальных каналов для трудовой миграции.

В экономической сфере правительство берет курс на структурное обновление. Ставка производится на инновации, цифровизацию и дерегуляцию. Также коалиция говорит о необходимости укрепить европейскую оборонительную способность.

Помощь Украине

Особое место в коалиционном соглашении уделено позиции Германии в отношении Украины. Само слово Украина в соглашении упоминают 17 раз. Германия признает Украину не просто жертвой агрессии, а ключевым фактором европейской безопасности, которая борется также за свободу и стабильность всей Европы. Коалиция обещает поддерживать Украину «с позиции силы», то есть без компромиссов с россией.

Помощь Украине предусматривает как военную, так и политическую, экономическую и гражданскую поддержку. Германия намерена оставаться одним из ключевых партнеров в вопросе послевоенного восстановления. Особое внимание уделяется рассмотрению механизмов, с помощью которых можно было бы использовать замороженные российские активы в пользу Украины как компенсацию за разрушенную инфраструктуру и человеческие потери.

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Еще одним важным направлением является поддержка создания международного трибунала для расследования преступления агрессии россии. Это свидетельствует о том, что новое правительство Германии готово не только к оказанию материальной помощи, но и к борьбе за справедливость в правовом измерении.

Германия также подтверждает свою приверженность перспективе членства Украины в НАТО.

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Заключение коалиционного соглашения — важный шаг. Уже 6 мая парламент будет голосовать за кандидатуру лидера партии «Христианско-демократический союз» Фридриха Мерца. Для избрания нужна поддержка большинства депутатов — не менее 316 голосов.

После избрания Фридрих Мерц получит официальный документ о назначении от президента Франка-Вальтера Штайнмайера в замке Бельвью. Затем он вернется в Бундестаг, где примет присягу. В тот же день, скорее всего, будет приведен к присяге весь состав правительства. Министров не выбирает Бундестаг — им тоже вручает документы президент, и они присягают в парламенте. После этого новое правительство официально приступит к работе.

theБабель По материалам:

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