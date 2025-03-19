Германия выделит Украине более €11 млрд помощи до 2029 года — Finance.ua

Германия выделит Украине более €11 млрд помощи до 2029 года Сегодня 15:17 — Казна и Политика

Германия выделит Украине более €11 млрд помощи до 2029 года

Правительство Германии утвердило выделение €3 млрд на военную помощь Украине в 2025 году и планирует предоставить более €8 млрд поддержки в 2026—2029 годах. Итого — более €11 млрд.

Об этом заявил министр финансов ФРГ Йорг Кукис, пишет Reuters.

По его словам, Германия предоставит €3 млрд на военную поддержку Украины в 2025 году благодаря решению Бундестага изменить Конституцию, сняв долговые ограничения для оборонных расходов.

Германия планирует предоставить более 8 млрд евро на поддержку ВСУ в 2026—2029 годах.

Бюджетный комитет Бундестага, вероятно, сегодня рассмотрит и утвердит первый транш помощи на €3 млрд.

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В начале 2025 года в Германии разгорелся спор о выделении €3 млрд на военную поддержку Украины. Министры иностранных дел Анналена Бербок и обороны Борис Писториус выступили за поставку систем IRIS-T, ракет Patriot, гаубиц и снарядов. Однако канцлер Олаф Шольц отклонил предложение, считая его поспешным до создания нового правительства после выборов 23 февраля 2025 года.

18 марта Бундестаг XX созыва на завершающем заседании принял поправки к Конституции, позволяющие обходить предыдущие лимиты заимствований. Изменения предполагают многомиллиардные вложения в оборону и инфраструктуру. В частности, расходы на оборону более 1% ВВП освобождаются от действия «долгового тормоза», помощь Украине также попадает под это исключение, что позволило разблокировать 3 млрд евро на военную поддержку.

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