В феврале продолжится период укрепления-поддержки гривны: мнение эксперта — Finance.ua

В феврале продолжится период укрепления-поддержки гривны: мнение эксперта Сегодня 09:00 — Валюта

В феврале продолжится период укрепления-поддержки гривны: мнение эксперта

Повышение учетной ставки до 14,5% положительно повлияет на «вес» гривны и притормозит ситуацию на валютном рынке.

В то же время рост ставки по 3-месячным депозитным сертификатам до 17% будет стимулировать коммерческие банки повышать проценты по гривневым вкладам.

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Об этом сообщил директор департамента розничного бизнеса «Глобус Банка» Дмитрий Замотаев.

По его словам, стратегия НБУ относительно размера учетной ставки зависит прежде всего от экономической ситуации в стране. Поскольку инфляция все еще остается на достаточно высоком уровне (в декабре она составила 1,3%, а в январе она может быть больше 1%), он считает, что увеличение учетной ставки в условиях военной и экономической неопределенности является весомым механизмом сдерживания цен и уменьшения давления на валютный рынок.

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«В феврале продолжится период укрепления-поддержки гривны, что должно положительно повлиять на курсовую динамику на валютном рынке», — подчеркнул банкир.

Он считает, что в ближайшие несколько недель подавляющее большинство коммерческих банков увеличат доходность по гривневым вкладам. По мнению эксперта, ставки по гривневым депозитам могут вырасти в среднем на 1 п.п. — до 11% годовых на ультракороткие вклады сроком от 3 месяцев до месяца, до 12% годовых на депозиты продолжительностью от 9 месяцев до 1 года и до 14% годовых на вклады сроком от 1 года и дольше.

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При этом специалист отметил, что даже увеличенные проценты по ультракоротким вкладам не гарантируют гражданам сбережения средств от инфляции, ведь с полученного дохода придется уплатить суммарно 23% налогов.

Новая доходность депозитов для физических лиц будет учитывать как декабрьские, так и январские изменения ставки по 3-месячным депозитным сертификатам. Однако приоритетом для вкладчиков будут оставаться именно долгосрочные депозиты, доходность по которым позволяет не только уберечь средства от обесценения, но и получить пассивную прибыль в размере до 4%", — подытожил Дмитрий Замотаев.

УНІАН По материалам:

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