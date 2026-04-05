В феврале государственный долг сократился на 1,8 млрд долларов

По состоянию на конец февраля государственный и гарантированный государством долг Украины составил 213,18 млрд долларов, уменьшившись за месяц на 1,8 млрд долларов.

Об этом сообщили в Министерстве финансов Украины.

Отмечается, что по состоянию на 28 февраля 2026 года государственный и гарантированный государством долг Украины составил 9 211,2 млрд грн, или 213,18 млрд долл.

государственный внешний долг — 6 931,02 млрд грн (75,25%), или 160,41 млрд долл. США;

государственный внутренний долг — 2 009,62 млрд грн (21,82%), или 46,1 млрд долл. США;

гарантированный государством долг — 270,55 млрд грн (2,94%), или 6,26 млрд долл. США.

В феврале 2026 года государственный и гарантированный государством долг Украины снизился на 1,41 млрд грн, при этом в долларовом эквиваленте на 1,8 млрд долл.

В частности, государственный внешний долг сократился на 10,08 млрд грн (1,6 млрд долл.) — до 6 931,02 млрд грн (160,4 млрд долл.), государственный внутренний долг вырос на 16,97 млрд грн и по состоянию на 28 февраля составил 2 009,65 млрд гривен (46).

Гарантированный государством долг в феврале уменьшился на 8,29 млрд грн, а именно:

гарантированный внешний долг уменьшился на 8,25 млрд грн — до 207,87 млрд грн;

гарантированный внутренний долг уменьшился на 0,04 млрд грн — до 62,68 млрд грн.

В Минфине отмечают, что сокращение государственного и гарантированного государством долга в феврале произошло вследствие погашения долговых обязательств по кредитам стран-партнеров и переоценки валютных обязательств из-за изменения обменных курсов по состоянию на конец месяца по сравнению с предыдущим периодом.

В структуре кредиторов государственного долга преобладают льготные займы, полученные от международных финансовых организаций и правительств иностранных государств — 65,6%, доля государственных ценных бумаг, размещенных на внутреннем рынке, составляет 21,8%, на внешнем рынке — 9,2%, а займы от коммерческих банков и других финансовых учреждений — около 3,4%.

Инфографика: Минфин

По состоянию на 28 февраля 2026 года средневзвешенная ставка государственного долга составила 4,53% против 4,51% в январе 2026 года и 6,2% в феврале 2025 года. В то же время, средневзвешенный срок до погашения составил 13,23 года против 13,39 года в январе 2026 года и 11,7 года в феврале 2025 года.

Таким образом, в годовом измерении долговой портфель стал дешевле и длиннее по срокам погашения, что уменьшает стоимость его обслуживания и снижает риски рефинансирования в среднесрочной перспективе.

В валютной структуре государственного и гарантированного государством долга наибольшая доля приходится на евро — 44,9%, далее — доллар США (22,5%) и гривна (20,1%). Доли специальных прав заимствования (СДР) и других валют — английских фунтов стерлингов, канадских долларов и японских иен — составляют 8,5% и 3,1% соответственно.

В феврале 2026 года Минфин провел 12 аукционов по размещению ОВГЗ и привлек в государственный бюджет 56,7 млрд грн в эквиваленте.

Также Министерство финансов провело один switch-аукцион на 10 млрд грн, что позволило снизить краткосрочную нагрузку на бюджет и оптимизировать структуру внутреннего долга.

По итогам 2025 года соотношение госдолга к ВВП составило 98,15%. Без учета кредитов ERA и долга перед рф этот показатель составил 86,3% к ВВП.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.