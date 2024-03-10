В феврале этого года заметно выросли продажи новых грузовиков — Finance.ua

В феврале этого года заметно выросли продажи новых грузовиков
В феврале этого года в Украине зарегистрировали 1 025 новых коммерческих автомобилей, что на 31% больше, чем в январе.
Об этом сообщил Укравтопром.
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Сравнивая показатели за этот же период в 2023 году, регистрации новых коммерческих автомобилей увеличились на 41%.
В рейтинг моделей-лидеров продаж февраля вошли:
- Renault — 303 ед.,
- Scania — 68 ед.,
- Mercedes-Benz — 56 ед.,
- Citroen — 54 ед.,
- MAN — 54 ед.
Всего с начала года украинский парк грузовых и спецавтомобилей пополнили более 1,8 тыс. новых машин, что на 26% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.
Напомним, в 2023 году по сравнению с 2022 годом продажи новых легковых автомобилей увеличились на 60,6% до почти 61 тыс. единиц. Среди новых легковых автомобилей в 2023 году наибольшим спросом пользовались машины марки Toyota — 10 197 зарегистрированных автомобилей.
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