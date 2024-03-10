В феврале этого года заметно выросли продажи новых грузовиков — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В феврале этого года заметно выросли продажи новых грузовиков

Технологии&Авто
10
В феврале этого года заметно выросли продажи новых грузовиков
В феврале этого года заметно выросли продажи новых грузовиков, Фото: freepik
В феврале этого года в Украине зарегистрировали 1 025 новых коммерческих автомобилей, что на 31% больше, чем в январе.
Об этом сообщил Укравтопром.
Читайте также
Сравнивая показатели за этот же период в 2023 году, регистрации новых коммерческих автомобилей увеличились на 41%.

В рейтинг моделей-лидеров продаж февраля вошли:

  • Renault — 303 ед.,
  • Scania — 68 ед.,
  • Mercedes-Benz — 56 ед.,
  • Citroen — 54 ед.,
  • MAN — 54 ед.
Читайте также
Всего с начала года украинский парк грузовых и спецавтомобилей пополнили более 1,8 тыс. новых машин, что на 26% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.
Напомним, в 2023 году по сравнению с 2022 годом продажи новых легковых автомобилей увеличились на 60,6% до почти 61 тыс. единиц. Среди новых легковых автомобилей в 2023 году наибольшим спросом пользовались машины марки Toyota — 10 197 зарегистрированных автомобилей.
Tesla или Renault, дизель или электрокар — не столь важно. Главное во время поездок на авто — ваша безопасность, поэтому советуем не забывать своевременно оформлять обязательную автогражданку. А быстро, удобно и выгодно можно сделать это на Finance.ua. Переходите по ссылке, сравнивайте цены и выгодно оформляйте полис ОСАГО всего за несколько минут.

Хочу выгодно приобрести автогражданку

По материалам:
Укравтопром
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.