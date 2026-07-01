В Европе начали повышать лимиты скорости Сегодня 20:23 — Технологии&Авто

В Европе начали повышать лимиты скорости

В нескольких странах Европы начали пересматривать традиционные ограничения скорости на автомагистралях.

Часть государств постепенно отходит от привычного лимита в 130 км/ч и тестирует более быстрое движение на отдельных участках дорог.

Первой на такой шаг решилась Чехия. В тестовом режиме на части автомагистрали D3 между Чешское-Будеевице и Табором разрешили движение до 150 км/ч. Новый лимит действует только при благоприятных условиях — сухом покрытии, хорошей видимости и нормальной погоде. Контроль осуществляют электронные табло, которые могут менять скорость в реальном времени.

В Нидерландах также постепенно ослабляются предыдущие ограничения. После введения дневного лимита 100 км/ч власти возвращают скорость до 130 км/ч на отдельных участках трасс, в том числе на маршрутах A7 и A6. Австрия в свою очередь частично отказалась от экологических ограничений и вернула дневной предел 130 км/ч на отдельных автобанах.

Турция пошла еще дальше и подняла максимальную скорость со 120 до 130 км/ч, а на модернизированных автомагистралях разрешила движение до 140 км/ч. Такие правила действуют только на дорогах, отвечающих современным требованиям безопасности.

На этом фоне Германия рассматривает противоположный сценарий — возможно введение общего ограничения 120 км/ч для сокращения выбросов. В Украине в это время обсуждают реформу системы штрафов за превышение скорости, где размер наказания будет зависеть от серьезности нарушения.

uamotors По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.