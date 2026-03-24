0 800 307 555
Как быстрота движения электромобиля влияет на запас хода

Как быстрота движения электромобиля влияет на запас хода
Как быстрота движения электромобиля влияет на запас хода
Скорость электромобиля непосредственно влияет не только на время в пути, но и на запас хода.
Это на практике проверил владелец Tesla Model Y и автор YouTube-канала Carwire, проведший серию тестов на одном маршруте с разными скоростными режимами.
Для эксперимента он выбрал кольцевой участок протяженностью около 50 км и проехал его со скоростью 80, 96, 113 и 129 км/ч. После этого блогер оценил энергоэффективность в Вт·ч на милю и смоделировал реальный запас хода и время поездки на дистанции 320 км исходя из батареи емкостью 75 кВт·ч.

Результаты показали существенную разницу

При скорости 80 км/ч электромобиль демонстрирует наилучшую эффективность — около 224,7 Вт·ч/милю, что дает примерный запас хода до 536 км. В то же время, путешествие на 320 км займет около 4 часов, но позволит избежать подзарядки.
При 129 км/ч эффективность падает до 366,2 Вт·ч/миля, а запас хода сокращается до примерно 328 км. Хотя время в пути уменьшается до 2 часов 30 минут, риск не добраться без зарядки становится значительно выше, особенно в реальных условиях движения.

Оптимальный баланс

По выводам автора находится в диапазоне 96−113 км/ч. В этом случае можно существенно сократить время поездки по сравнению с медленной ездой, но при этом сохранить достаточный запас хода — около 408−483 км, что позволяет комфортно преодолевать дальние дистанции без лишнего стресса.
По материалам:
mmr.ua
