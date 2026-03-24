Как быстрота движения электромобиля влияет на запас хода Сегодня 04:41 — Технологии&Авто

Как быстрота движения электромобиля влияет на запас хода

Скорость электромобиля непосредственно влияет не только на время в пути, но и на запас хода.

Это на практике проверил владелец Tesla Model Y и автор YouTube-канала Carwire, проведший серию тестов на одном маршруте с разными скоростными режимами.

Для эксперимента он выбрал кольцевой участок протяженностью около 50 км и проехал его со скоростью 80, 96, 113 и 129 км/ч. После этого блогер оценил энергоэффективность в Вт·ч на милю и смоделировал реальный запас хода и время поездки на дистанции 320 км исходя из батареи емкостью 75 кВт·ч.

Результаты показали существенную разницу

При скорости 80 км/ч электромобиль демонстрирует наилучшую эффективность — около 224,7 Вт·ч/милю, что дает примерный запас хода до 536 км. В то же время, путешествие на 320 км займет около 4 часов, но позволит избежать подзарядки.

При 129 км/ч эффективность падает до 366,2 Вт·ч/миля, а запас хода сокращается до примерно 328 км. Хотя время в пути уменьшается до 2 часов 30 минут, риск не добраться без зарядки становится значительно выше, особенно в реальных условиях движения.

Оптимальный баланс

По выводам автора находится в диапазоне 96−113 км/ч. В этом случае можно существенно сократить время поездки по сравнению с медленной ездой, но при этом сохранить достаточный запас хода — около 408−483 км, что позволяет комфортно преодолевать дальние дистанции без лишнего стресса.

