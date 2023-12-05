В Еврокомиссии поддерживают сохранение «транспортного безвиза» для Украины — Finance.ua
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В Еврокомиссии поддерживают сохранение «транспортного безвиза» для Украины

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В Еврокомиссии поддерживают сохранение «транспортного безвиза» для Украины
В Еврокомиссии поддерживают сохранение «транспортного безвиза» для Украины
Еврокомиссар по транспорту Адина Велян заявила, что ЕС поддерживает сохранение Соглашения о либерализации перевозок между Украиной и ЕС.
Об этом еврокомиссар заявила 4 декабря на пресс-конференции в Брюсселе.
«Мы не можем игнорировать невероятные трудности, с которыми сталкиваются водители, от которых зависит наша экономика. Потери для цепей поставок в странах ЕС, в Польше и Украине, значительны», — сказала Велян.
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Еврокомиссар отметила, что европейские службы непосредственно общались с протестующими и работают с властями Польши и Украины на протяжении последних недель, чтобы найти приемлемые решения в рамках действующего законодательства.
«В частности, мы предложили список из 13 мер, которые, по мнению Комиссии, могут быть быстро реализованы и решат обоснованные беспокойства, высказанные протестующими», — сказала она.
Велян подчеркнула, что не верит, что государства-члены ЕС не признают свою роль и ответственность в решении этого вопроса, а также в признании того факта, что есть новое соглашение, которое нужно защищать и обеспечивать его выполнение.
«Между тем люди страдают, а наша внешняя граница ЕС становится заложником. Следовательно, идея возврата к разрешениям неприемлема», — подчеркнула Велян.
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Чиновник добавила, что твердо решила защищать Соглашение о либерализации перевозок между Украиной и ЕС и продолжать объяснять его преимущества как для европейского рынка, так и для Украины и Молдовы.
«Я очень надеюсь, что власти стран-членов ЕС серьезно отнесутся к своим обязанностям», — добавила Велян.
В свою очередь заместитель министра развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Сергей Деркач заявил, что Европейская комиссия не планирует вносить изменения в действующее Соглашение о либерализации грузовых перевозок автомобильным транспортом.
«Еврокомиссия не планирует вносить изменения в действующее соглашение о либерализации грузовых перевозок, а наоборот — выражает готовность отстаивать транспортный безвиз. Об этом по результатам Совета министров транспорта ЕС заявила комиссар Адина Велян», — говорится в сообщении.
Деркач также отметил, что удалось приостановить блокаду пункта пропуска «Ужгород — Вышне-Немецкое» на границе со Словакией и проезд грузовиков там осуществляется в обычном режиме.
По словам замминистра, команда Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры Украины во главе с Александром Кубраковым проводит много непубличной работы и коммуникации с партнерами, чтобы получить главную новость с польской границы.
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По материалам:
Укрінформ
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