В Еврокомиссии поддерживают сохранение «транспортного безвиза» для Украины — Finance.ua

В Еврокомиссии поддерживают сохранение «транспортного безвиза» для Украины Сегодня 15:39

В Еврокомиссии поддерживают сохранение «транспортного безвиза» для Украины

Еврокомиссар по транспорту Адина Велян заявила, что ЕС поддерживает сохранение Соглашения о либерализации перевозок между Украиной и ЕС.

Об этом еврокомиссар заявила 4 декабря на пресс-конференции в Брюсселе.

«Мы не можем игнорировать невероятные трудности, с которыми сталкиваются водители, от которых зависит наша экономика. Потери для цепей поставок в странах ЕС, в Польше и Украине, значительны», — сказала Велян.

Еврокомиссар отметила, что европейские службы непосредственно общались с протестующими и работают с властями Польши и Украины на протяжении последних недель, чтобы найти приемлемые решения в рамках действующего законодательства.

«В частности, мы предложили список из 13 мер, которые, по мнению Комиссии, могут быть быстро реализованы и решат обоснованные беспокойства, высказанные протестующими», — сказала она.

Велян подчеркнула, что не верит, что государства-члены ЕС не признают свою роль и ответственность в решении этого вопроса, а также в признании того факта, что есть новое соглашение, которое нужно защищать и обеспечивать его выполнение.

«Между тем люди страдают, а наша внешняя граница ЕС становится заложником. Следовательно, идея возврата к разрешениям неприемлема», — подчеркнула Велян.

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Чиновник добавила, что твердо решила защищать Соглашение о либерализации перевозок между Украиной и ЕС и продолжать объяснять его преимущества как для европейского рынка, так и для Украины и Молдовы.

«Я очень надеюсь, что власти стран-членов ЕС серьезно отнесутся к своим обязанностям», — добавила Велян.

В свою очередь заместитель министра развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Сергей Деркач заявил , что Европейская комиссия не планирует вносить изменения в действующее Соглашение о либерализации грузовых перевозок автомобильным транспортом.

«Еврокомиссия не планирует вносить изменения в действующее соглашение о либерализации грузовых перевозок, а наоборот — выражает готовность отстаивать транспортный безвиз. Об этом по результатам Совета министров транспорта ЕС заявила комиссар Адина Велян», — говорится в сообщении.

Деркач также отметил, что удалось приостановить блокаду пункта пропуска «Ужгород — Вышне-Немецкое» на границе со Словакией и проезд грузовиков там осуществляется в обычном режиме.

По словам замминистра, команда Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры Украины во главе с Александром Кубраковым проводит много непубличной работы и коммуникации с партнерами, чтобы получить главную новость с польской границы.

Укрінформ По материалам:

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