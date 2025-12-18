0 800 307 555
Польша заминирует восточную границу

Польша впервые со времен Холодной войны начнет производить противопехотные мины. Военные разместят их вдоль восточной границы страны. Не исключено, что часть произведенных излишков будет передана Украине и странам Балтии.
Об этом сообщил заместитель министра обороны Польши Павел Залевский, пишет inpoland.
Польша вышла из Оттавского договора по примеру стран Балтии. Теперь Польша имеет право укрепить границу с беларусью и Крулевецкой областью россии противопехотными минами.
Павел Залевский. заявил, что Польша хочет иметь как можно больше таких мин.
Противопехотные мины должны быть частью программы «Восточный щит» (Tarcza Wschód), запланированной на 2024−2028 годы, целью которой является обеспечение обороны Польши перед возможными военными угрозами и гибридными действиями россиян и белорусов.
Заместитель министра Минобороны заявил, что изготовление противопехотных мин могло бы начаться уже в следующем году после официального выхода Польши из Оттавской конвенции, а именно после 20 февраля 2026 года.
Компания Belma, которая поставляет польским военным несколько других типов мин, объявила, что запасы противопехотных мин в Польше будут достигать миллионов. Предприятие анонсировало, что способно производить до 1,2 миллиона противопехотных мин в следующем году.
По словам замминистра Залевского, излишки произведенного оружия могут быть переданы Вооруженным силам Украины.
Мы сосредотачиваемся на собственных нуждах, но Украина — в абсолютном приоритете, потому что украинско-российский фронт — это польский и европейский фронт безопасности, — объяснил политик.
Ранее мы писали, что согласно постановлению Министерства внутренних дел и администрации Польши с 2026 года будут изменения в территориальном разделении Польши. В частности, появится 6 новых городов и изменятся границы некоторых гмин.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
Finance.ua
