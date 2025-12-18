Польша заминирует восточную границу
Польша впервые со времен Холодной войны начнет производить противопехотные мины. Военные разместят их вдоль восточной границы страны. Не исключено, что часть произведенных излишков будет передана Украине и странам Балтии.
Об этом сообщил заместитель министра обороны Польши Павел Залевский, пишет inpoland.
Польша вышла из Оттавского договора по примеру стран Балтии. Теперь Польша имеет право укрепить границу с беларусью и Крулевецкой областью россии противопехотными минами.
Павел Залевский. заявил, что Польша хочет иметь как можно больше таких мин.
Противопехотные мины должны быть частью программы «Восточный щит» (Tarcza Wschód), запланированной на 2024−2028 годы, целью которой является обеспечение обороны Польши перед возможными военными угрозами и гибридными действиями россиян и белорусов.
Заместитель министра Минобороны заявил, что изготовление противопехотных мин могло бы начаться уже в следующем году после официального выхода Польши из Оттавской конвенции, а именно после 20 февраля 2026 года.
Компания Belma, которая поставляет польским военным несколько других типов мин, объявила, что запасы противопехотных мин в Польше будут достигать миллионов. Предприятие анонсировало, что способно производить до 1,2 миллиона противопехотных мин в следующем году.
По словам замминистра Залевского, излишки произведенного оружия могут быть переданы Вооруженным силам Украины.
Мы сосредотачиваемся на собственных нуждах, но Украина — в абсолютном приоритете, потому что украинско-российский фронт — это польский и европейский фронт безопасности, — объяснил политик.
Ранее мы писали, что согласно постановлению Министерства внутренних дел и администрации Польши с 2026 года будут изменения в территориальном разделении Польши. В частности, появится 6 новых городов и изменятся границы некоторых гмин.
