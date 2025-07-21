С 2026 года изменится карта Польши (подробности) — Finance.ua
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С 2026 года изменится карта Польши (подробности)

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С 2026 года изменится карта Польши (подробности)
С 2026 года изменится карта Польши (подробности)
Как пишет inpoland.net, согласно постановлению Министерства внутренних дел и администрации Польши, с 2026 года будут изменения в территориальном разделении Польши.
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Что изменят

В частности, появится 6 новых городов и изменятся границы некоторых гмин.
Карта Польши постоянно претерпевает изменения. Одним из таких циклических изменений является появление новых городов.
МВДиА подготовило постановление, которое внесет ряд изменений в территориальное разделение Польши. Документ учитывает запросы местных органов власти, в частности изменения границ гмин и городов, предоставление статуса города нескольким населенным пунктам и изменение названий гмин. Самым важным положением постановления является предоставление статуса города. Это касается шести населённых пунктов.
С 1 января 2026 года городами станут:
  • Станиславов, Малкиня Гурна и Старозребы в Мазовецком воеводстве, Янул Подляшский в Люблинском воеводстве,
  • а также Бранице в Опольском воеводстве и Янув в Силезском воеводстве.

Для чего это

Предоставление населенному пункту статуса города принимается после общественных консультаций. Такое изменение имиджа часто повышает инвестиционную привлекательность и позволяет подавать заявки на получение средств городского развития.
Еще одним существенным изменением является регулирование границ местного самоуправления. Это касается гмин Ритро и Пивница Здруй, Зембожицета Стрыш, Неполомице и Клай в Малопольском воеводстве, гмин Закшев и Радом в Мазовецком воеводстве, а также гмин Радзенкув и Пекары Шленские в Силезском воеводстве.
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Также изменятся границы некоторых польских городов, а гмина Новый Город Любавское сменит свое название на Братян.
Все изменения вступят в силу с 1 января 2026 года.
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Напомним, почти 80% активных индивидуальных предприятий, зарегистрированных иностранцами в Польше с января по конец апреля 2025 года, руководят граждане Украины, а 7% ФЛП руководят лица с гражданством беларуси — по данным Польского экономического института (PIE).
Среди компаний, зарегистрированных иностранцами в Польше в 2025 году, 22% связаны со строительством, 15% оказывают телекоммуникационные и информационные услуги, а 11% занимаются другими видами деятельности в сфере услуг. Годом ранее доминировали информация и коммуникации (23%), строительство (19%) и другие виды деятельности в сфере услуг (10%).
По материалам:
Finance.ua
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