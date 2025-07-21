Могут лишить наследства тех, кто нелегально пересек границу — Finance.ua

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Могут лишить наследства тех, кто нелегально пересек границу

Личные финансы
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Могут лишить наследства тех, кто нелегально пересек границу
Могут лишить наследства тех, кто нелегально пересек границу
По словам юристов, факт незаконного пересечения границы не влияет на право получить наследство. Это отдельное правонарушение, рассматриваемое в рамках уголовного процесса.
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«Например, если мы говорим о незаконном пересечении границы, бегство — это преступление. Необходимо проводить досудебное расследование, привлекать человека к ответственности именно за этот факт. И к приобретению наследства это не имеет никакого отношения», — пояснил в комментарии Новости. LIVE управляющий партнер Адвокатского объединения VIDAR Станислав Борис.
Только в случае государственной измены или других тяжких преступлений имущество наследника может быть конфисковано. Однако это допускается только, если человек уже вступил в права наследника.
Получить наследство за границей в 2025 году
Если у человека нет возможности вернуться в Украину, он все равно может принять наследство. В Министерстве юстиции Украины объяснили, что это можно сделать двумя способами:
  • лично обратившись к украинскому нотариусу, если есть такая возможность;
  • почтой, отправив заявление нотариусу в Украине. Подпись на заявлении должна быть заверена у нотариуса за границей или в консульстве Украины.
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Через представителя по доверенности заявление о принятии наследства подавать нельзя. В заявлении важно вложиться в срок — 6 месяцев со дня смерти наследодателя. Днем подачи считается дата отправки письма по почте, а не день его вручения нотариусу.
В случае обращения к иностранному нотариусу может потребоваться:
  • апостиль или консульская легализация документа;
  • официальный перевод на украинский, заверенный нотариально.
Удобнее всего — обратиться в консульство Украины. Там документ сразу оформляют на государственном языке, без необходимости перевода или апостиля.
По материалам:
Novyny.live
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