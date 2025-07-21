Могут лишить наследства тех, кто нелегально пересек границу — Finance.ua

Могут лишить наследства тех, кто нелегально пересек границу
По словам юристов, факт незаконного пересечения границы не влияет на право получить наследство. Это отдельное правонарушение, рассматриваемое в рамках уголовного процесса.
«Например, если мы говорим о незаконном пересечении границы, бегство — это преступление. Необходимо проводить досудебное расследование, привлекать человека к ответственности именно за этот факт. И к приобретению наследства это не имеет никакого отношения», — пояснил в комментарии Новости. LIVE управляющий партнер Адвокатского объединения VIDAR Станислав Борис.
Только в случае государственной измены или других тяжких преступлений имущество наследника может быть конфисковано. Однако это допускается только, если человек уже вступил в права наследника.
Получить наследство за границей в 2025 году
Если у человека нет возможности вернуться в Украину, он все равно может принять наследство. В Министерстве юстиции Украины объяснили, что это можно сделать двумя способами:
- лично обратившись к украинскому нотариусу, если есть такая возможность;
- почтой, отправив заявление нотариусу в Украине. Подпись на заявлении должна быть заверена у нотариуса за границей или в консульстве Украины.
Через представителя по доверенности заявление о принятии наследства подавать нельзя. В заявлении важно вложиться в срок — 6 месяцев со дня смерти наследодателя. Днем подачи считается дата отправки письма по почте, а не день его вручения нотариусу.
В случае обращения к иностранному нотариусу может потребоваться:
- апостиль или консульская легализация документа;
- официальный перевод на украинский, заверенный нотариально.
Удобнее всего — обратиться в консульство Украины. Там документ сразу оформляют на государственном языке, без необходимости перевода или апостиля.
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