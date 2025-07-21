Microsoft перестала привлекать китайских инженеров к поддержке облачных сервисов Пентагона — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Microsoft перестала привлекать китайских инженеров к поддержке облачных сервисов Пентагона

17
Microsoft заявила, что больше не разрешает инженерам, работающим в Китае, оказывать техническую поддержку американским оборонным клиентам, в частности Министерству обороны, которые пользуются ее облачной платформой Azure. Об этом пишет Tom’s Hardware.
Это решение компания приняла после расследования ProPublica, в котором говорилось о привлечении китайских специалистов к поддержке облачных сервисов Пентагона, что потенциально могло создавать риски для кибербезопасности США.
Как сообщил представитель Microsoft Фрэнк Шоу, компания изменила подход к технической поддержке государственных клиентов США, чтобы гарантировать, что ни одна инженерная команда из Китая больше не будет иметь доступ к проектам, связанным с Министерством обороны или другими правительственными учреждениями. Ранее китайские инженеры работали под дистанционным контролем так называемых «цифровых сопроводителей» из США, которые нередко имели более низкие технические квалификации.
Azure является одним из ключевых источников дохода Microsoft и приносит более четверти общей прибыли компании. В 2019 году Microsoft выиграла контракт Пентагона на $10 миллиардов, однако его отменили в 2021 году. В 2022 году компания получила новые облачные контракты вместе с Amazon, Google и Oracle на общую сумму до $9 миллиардов.
Министр обороны США Пит Гегсет назвал ситуацию «неприемлемой» и пообещал пересмотреть другие системы на предмет подобных рисков. Microsoft в свою очередь заверила, что продолжит работать с правительством США, адаптируя свои протоколы безопасности в соответствии с угрозами.
По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems