Microsoft перестала привлекать китайских инженеров к поддержке облачных сервисов Пентагона — Finance.ua

Microsoft перестала привлекать китайских инженеров к поддержке облачных сервисов Пентагона Сегодня 22:49

Microsoft заявила, что больше не разрешает инженерам, работающим в Китае, оказывать техническую поддержку американским оборонным клиентам, в частности Министерству обороны, которые пользуются ее облачной платформой Azure. Об этом пишет Tom’s Hardware.

Это решение компания приняла после расследования ProPublica, в котором говорилось о привлечении китайских специалистов к поддержке облачных сервисов Пентагона, что потенциально могло создавать риски для кибербезопасности США.

Как сообщил представитель Microsoft Фрэнк Шоу, компания изменила подход к технической поддержке государственных клиентов США, чтобы гарантировать, что ни одна инженерная команда из Китая больше не будет иметь доступ к проектам, связанным с Министерством обороны или другими правительственными учреждениями. Ранее китайские инженеры работали под дистанционным контролем так называемых «цифровых сопроводителей» из США, которые нередко имели более низкие технические квалификации.

Azure является одним из ключевых источников дохода Microsoft и приносит более четверти общей прибыли компании. В 2019 году Microsoft выиграла контракт Пентагона на $10 миллиардов, однако его отменили в 2021 году. В 2022 году компания получила новые облачные контракты вместе с Amazon, Google и Oracle на общую сумму до $9 миллиардов.

Министр обороны США Пит Гегсет назвал ситуацию «неприемлемой» и пообещал пересмотреть другие системы на предмет подобных рисков. Microsoft в свою очередь заверила, что продолжит работать с правительством США, адаптируя свои протоколы безопасности в соответствии с угрозами.

Економічна Правда По материалам:

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