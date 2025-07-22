Новый iPad Pro впервые в истории будет иметь две фронтальные камеры — Finance.ua

Новый iPad Pro впервые в истории будет иметь две фронтальные камеры
Apple намерена добавить еще одну фронтальную камеру в новом iPad Pro с чипом M5, который, по прогнозам, выйдет уже в этом году.
Об этом сообщил инсайдер Марк Гурман из Bloomberg.
По его информации, в устройстве появится вторая фронтальная камера на портретном крае, то есть теперь iPad Pro будет одинаково удобно использовать для селфи и видеозвонков как в горизонтальной, так и в вертикальной ориентации.
Раньше на iPad была только одна передняя камера, и ее смещали на сторону портретного или ландшафтного режима в зависимости от модели.
В iPad Pro с M4, выпущенном в 2024 году, камера сместилась на ландшафтный край, что понравилось пользователям, которые чаще держат планшет горизонтально, но усложнило разблокировку Face ID в вертикальной ориентации.
Добавление второй камеры уберет этот компромисс и позволит камере автоматически подстраиваться под ориентацию устройства, лучше центрируя лицо для звонков и селфи.
Кроме того, iPad Pro на M5 получит небольшие улучшения производительности и энергоэффективности благодаря новому чипу.
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