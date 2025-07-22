Первые смартфоны с батареей на 10 000 мАч выйдут уже в 2026 году — Finance.ua
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Первые смартфоны с батареей на 10 000 мАч выйдут уже в 2026 году

Технологии&Авто
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Первые смартфоны с батареей на 10 000 мАч выйдут уже в 2026 году
Первые смартфоны с батареей на 10 000 мАч выйдут уже в 2026 году
Технопроизводители, вдохновленные успехом моделей с батареями на 8300 мАч, намерены продолжить гонку в категории автономности смартфонов.
Об этом пишет notebookcheck.
В частности, Honor уже выпустила X70 с аккумулятором на 8300 мАч. А такие бренды как OnePlus, Xiaomi и iQOO готовятся сделать батареи на 7 000 мАч стандартом для флагманов до конца 2025 года.
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По информации известного инсайдера Digital Chat Station, одна из компаний приступит к разработке смартфона с батареей на 10 000 мАч уже в первой половине следующего года. По всей вероятности, это будет аппарат среднего класса, в котором емкая батарея станет ключевой особенностью.
При этом ожидается поддержка быстрой и беспроводной зарядки, а также сравнительно тонкий корпус, как у текущих рекордсменов.
Таким образом, 2026 может стать началом эры «пятизначных» батарей в массовых смартфонах.
По материалам:
iLenta
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