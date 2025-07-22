Первые смартфоны с батареей на 10 000 мАч выйдут уже в 2026 году — Finance.ua

Первые смартфоны с батареей на 10 000 мАч выйдут уже в 2026 году 22.07.2025, 01:43 — Технологии&Авто

Первые смартфоны с батареей на 10 000 мАч выйдут уже в 2026 году

Технопроизводители, вдохновленные успехом моделей с батареями на 8300 мАч, намерены продолжить гонку в категории автономности смартфонов.

Об этом пишет notebookcheck

В частности, Honor уже выпустила X70 с аккумулятором на 8300 мАч. А такие бренды как OnePlus, Xiaomi и iQOO готовятся сделать батареи на 7 000 мАч стандартом для флагманов до конца 2025 года.

Читайте также Действительно ли вредно разряжать смартфон до 0%

По информации известного инсайдера Digital Chat Station, одна из компаний приступит к разработке смартфона с батареей на 10 000 мАч уже в первой половине следующего года. По всей вероятности, это будет аппарат среднего класса, в котором емкая батарея станет ключевой особенностью.

При этом ожидается поддержка быстрой и беспроводной зарядки, а также сравнительно тонкий корпус, как у текущих рекордсменов.

Таким образом, 2026 может стать началом эры «пятизначных» батарей в массовых смартфонах.

iLenta По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.