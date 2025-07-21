Уровень бедности в Украине увеличился почти вдвое — Finance.ua

Уровень бедности в Украине увеличился почти вдвое Сегодня 21:03

Уровень бедности в Украине увеличился почти вдвое

С 2022 года уровень бедности украинцев существенно вырос, а нынешний прожиточный минимум в 3000 гривен абсурден и не отражает реальных потребностей.

Сейчас уровень бедности населения в Украине, по данным Всемирного банка, за 2 года вырос почти вдвое — с 20% до 37%.

Об этом заявил «Новости.LIVE» глава комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

«37% это очень-очень большая цифра. И 20%, давайте будем откровенны, также большая цифра», — подчеркнул избранник.

Он отметил, что граждане любой страны, которая находится в состоянии войны, всегда беднеют, ведь все экономические процессы, по его словам, происходят с определенным знаком минуса.

Бесспорно, считает Гетманцев, мир в стране принесет обратную тенденцию, что подтверждается экономической историей, но просто ждать, когда закончится война, недостаточно. Поэтому он предлагает создать честный расчет прожиточного минимума, учитывающий реальные расходы украинцев.

Читайте также Как изменились зарплаты в Украине за 5 лет: обзор рынка труда

«Мы должны честно посчитать прожиточный минимум. И сказать людям: сегодня мы не можем его обеспечить, но покажем план — когда и за счет чего выйдем на этот уровень», — подчеркнул глава профильного комитета ВРУ.

По его словам, государство не имеет права платить гражданам социальные выплаты меньше прожиточного минимума, поскольку это нарушение Конституции. Даниил Гетманцев предлагает отделить прожиточный минимум от расчетов зарплат чиновников и штрафов, сделать его реалистичным и постепенно достигать этого показателя через детенизацию экономики и более эффективное использование бюджетных средств.

Напомним, по статистике , 56,2% пенсионеров получают пенсию менее 5 тыс. грн. В то время как средняя пенсия 5 из 6 пенсионеров была ниже фактического прожиточного минимума, что выталкивало их за черту бедности.

Фокус По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.