Шаг к цифровому безвизу: в Украине будут признавать электронные подписи стран Евросоюза — Finance.ua
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Шаг к цифровому безвизу: в Украине будут признавать электронные подписи стран Евросоюза

Личные финансы
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Шаг к цифровому безвизу: в Украине будут признавать электронные подписи стран Евросоюза
Шаг к цифровому безвизу: в Украине будут признавать электронные подписи стран Евросоюза
Кабмин поддержал постановление, которым определяется механизм признания иностранных доверительных услуг в Украине. Это ускорит интеграцию нашего государства в Единый цифровой рынок ЕС.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

Что предусматривает документ

Постановление позволяет использовать квалифицированные электронные подписи стран ЕС в Украине. А также вносить в Доверительный список иностранных поставщиков электронных доверительных услуг.

Зачем это необходимо

Это позволит гражданам ЕС подписывать в Украине е-документы своими е-подписями. А также предоставлять электронные доверительные услуги в нашем государстве.
Такие изменения упростят электронное взаимодействие с иностранными партнерами, в частности при ведении бизнеса. А также поспособствуют полноценному использованию украинских е-подписей за рубежом и шерингу е-документов ЕС в Украине.
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Принятие постановления также позволяет заключать международные договоры о признании электронных доверительных услуг с другими странами.

Справка Finance.ua:

  • Кабинет Министров согласовал законопроекты, принятие которых является условием для начала переговоров по вступлению нашей страны в Европейский Союз;
  • первый законопроект об увеличении количества сотрудников НАБУ на 300 человек (поэтапно, по сотне в каждом следующем году). Второй — об исключении отдельных положений из закона о предотвращении коррупции, которые уменьшают эффективность механизма декларирования активов.

Новая реальность. Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за рубежом 🧐

По материалам:
Finance.ua
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