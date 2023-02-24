Украина за год войны получила пять «безвизов» с ЕС — Шмыгаль Сегодня 17:25 — Казна и Политика

Украина за год войны получила пять «безвизов» с ЕС — Шмыгаль

Украина в течение года полномасштабного вторжения рф получила 5 «безвизов» с Европейским Союзом.

Об этом на заседании правительства 24 февраля заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«5 „безвизов“. За один год войны. То, что планировалось делать годами. Энергетический безвиз в марте, когда присоединились к европейской энергосети. Транспортный безвиз в июне, после которого не нужны разрешения на перевозки в ЕС. Экономический безвиз, который отменил все пошлины и квоты на украинские товары в ЕС. Таможенный безвиз в октябре, который начинает интеграцию нашей таможни в европейскую. Цифровой безвиз и „Цифровая Европа“. Мы выполняем свое домашнее задание», — подчеркнул глава правительства.

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Он добавил, что Украина продолжила свой путь в ЕС и НАТО. В частности, 28 февраля 2022 года подала заявку на членство в ЕС, а 23 июня — получила статус кандидата на членство в ЕС.

«Нам не подарили этот статус. Мы его заслужили. Мы работали над ним не один день, не один месяц, не один год. Мы выполнили 2/3 Соглашения об ассоциации. Мы интегрируемся в европейский рынок», — подчеркнул премьер-министр.

По словам Шмыгаля, европейские и международные партнеры признают, что Украина меняется.

Премьер-министр подчеркнул, что через два года Украина будет готова быть членом Европейского Союза и членом НАТО.

Как сообщалось, Украина должна выполнить требования по реформам по семи направлениям, включая судебную реформу и антикоррупционные шаги. После этого Киев сможет претендовать на то, чтобы перейти к следующему этапу евроинтеграции — официальному началу переговоров о вступлении в ЕС.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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