Украина за год войны получила пять «безвизов» с ЕС — Шмыгаль — Finance.ua
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Украина за год войны получила пять «безвизов» с ЕС — Шмыгаль

Казна и Политика
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Украина за год войны получила пять «безвизов» с ЕС — Шмыгаль
Украина за год войны получила пять «безвизов» с ЕС — Шмыгаль
Украина в течение года полномасштабного вторжения рф получила 5 «безвизов» с Европейским Союзом.
Об этом на заседании правительства 24 февраля заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
«5 „безвизов“. За один год войны. То, что планировалось делать годами. Энергетический безвиз в марте, когда присоединились к европейской энергосети. Транспортный безвиз в июне, после которого не нужны разрешения на перевозки в ЕС. Экономический безвиз, который отменил все пошлины и квоты на украинские товары в ЕС. Таможенный безвиз в октябре, который начинает интеграцию нашей таможни в европейскую. Цифровой безвиз и „Цифровая Европа“. Мы выполняем свое домашнее задание», — подчеркнул глава правительства.
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Он добавил, что Украина продолжила свой путь в ЕС и НАТО. В частности, 28 февраля 2022 года подала заявку на членство в ЕС, а 23 июня — получила статус кандидата на членство в ЕС.
«Нам не подарили этот статус. Мы его заслужили. Мы работали над ним не один день, не один месяц, не один год. Мы выполнили 2/3 Соглашения об ассоциации. Мы интегрируемся в европейский рынок», — подчеркнул премьер-министр.
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По словам Шмыгаля, европейские и международные партнеры признают, что Украина меняется.
Премьер-министр подчеркнул, что через два года Украина будет готова быть членом Европейского Союза и членом НАТО.
Как сообщалось, Украина должна выполнить требования по реформам по семи направлениям, включая судебную реформу и антикоррупционные шаги. После этого Киев сможет претендовать на то, чтобы перейти к следующему этапу евроинтеграции — официальному началу переговоров о вступлении в ЕС.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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