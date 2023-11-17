Отменят ли Украине «транспортный безвиз»: в ЕС дали ответ — Finance.ua

Отменят ли Украине «транспортный безвиз»: в ЕС дали ответ
Европейский союз не собирается отменять для Украины «транспортный безвиз», как этого требуют польские перевозчики.
Об этом сообщает Минвосстановления.
На трехсторонней встрече Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины с Министерством инфраструктуры Польши и Директоратом Еврокомиссии по транспорту и мобильности было согласовано, что «транспортный безвиз» будет действовать по меньшей мере до 30 июня 2024 года.
Польским протестующим предлагали разные варианты решения проблемы, однако все они не удовлетворили перевозчиков. В настоящее время продолжается поиск решений, которые позволили бы разрешить ситуацию.
Как сообщалось, 6 ноября польские перевозчики начали забастовку на границе с Украиной с целью блокирования движения украинского грузового транспорта.
Акция планируется сроком на два месяца, то есть до конца года.
Причина забастовок — чрезмерная конкуренция после либерализации международных перевозок.
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