Отменят ли Украине «транспортный безвиз»: в ЕС дали ответ — Finance.ua

Отменят ли Украине «транспортный безвиз»: в ЕС дали ответ Сегодня 09:14

Отменят ли Украине «транспортный безвиз»: в ЕС дали ответ

Европейский союз не собирается отменять для Украины «транспортный безвиз», как этого требуют польские перевозчики.

Об этом сообщает Минвосстановления.

На трехсторонней встрече Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины с Министерством инфраструктуры Польши и Директоратом Еврокомиссии по транспорту и мобильности было согласовано, что «транспортный безвиз» будет действовать по меньшей мере до 30 июня 2024 года.

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Польским протестующим предлагали разные варианты решения проблемы, однако все они не удовлетворили перевозчиков. В настоящее время продолжается поиск решений, которые позволили бы разрешить ситуацию.

Как сообщалось, 6 ноября польские перевозчики начали забастовку на границе с Украиной с целью блокирования движения украинского грузового транспорта.

Акция планируется сроком на два месяца, то есть до конца года.

Причина забастовок — чрезмерная конкуренция после либерализации международных перевозок.

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