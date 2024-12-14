В этом году мировые доходы от рекламной индустрии достигнут рекордного уровня — Finance.ua

В этом году мировые доходы от рекламной индустрии достигнут рекордного уровня Сегодня 23:15 — Фондовый рынок

В этом году мировые доходы от рекламной индустрии достигнут рекордного уровня

Доходы глобальной индустрии рекламы впервые превысят 1 трлн долларов в 2024 году, где технологические гиганты, как Google, Meta и Alibaba, получат более половины этой суммы.

Об этом пишет Financial Times.

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Агентство GroupM прогнозирует, что мировые доходы от рекламы в 2024 году возрастут на 9,5%, что больше, чем ожидалось в середине года.

Что повлияло на улучшение прогноза

Глобальный рынок рекламы переживает значительный подъем, в частности, благодаря доминированию технологического сектора.

Цифровая реклама будет занимать 73% дохода, оставляя позади традиционные каналы, такие как печать и радио.

Ожидается, что доходы в 2024 году вырастут на 9,5%, достигнув более 1 трлн долларов.

Наибольший прирост обеспечивают цифровые форматы, которые составят 73% общего объема доходов, оставляя позади телевидение, печать и радио.

Традиционные рекламные каналы, такие как телевидение, печать и радио, уступают место цифровым форматам. В 2024 году глобальные доходы от печатной рекламы снизятся на 4,5%, а в 2025 году — еще на 3%.

Доходы от аудиорекламы останутся на стабильном уровне в следующем году, а телевидение, включая линейное вещание и потоковое содержание, вырастет лишь на 2,4% в среднем с 2024 по 2029 годы.

Какие страны в лидерах по доходам от рекламы

США остаются лидером с прогнозируемыми доходами в $379 млрд. в 2025 году.

В Китае общие доходы от рекламы в 2024 году возрастут на 13,5% до $204,5 млрд.

В Великобритании, крупнейшем рынке рекламы в Европе, с доходами 53,2 млрд долларов в 2024 году, ожидается рост на 8,3%.

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