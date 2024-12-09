Налоги на депозитный доход повысили: реальная средняя доходность вкладов (ТОП-10 самых прибыльных) — Finance.ua

Налоги на депозитный доход повысили: реальная средняя доходность вкладов (ТОП-10 самых прибыльных) Сегодня 09:00 — Кредит&Депозит

Налоги на депозитный доход повысили: реальная средняя доходность вкладов (ТОП-10 самых прибыльных)

Крупные банки закрыли ноябрь снижением по всем срочным вкладам в гривне, кроме депозитов на 9 месяцев. Эти депозиты в течение года не были слишком популярны: их предлагают только 15 банков из 28 участников нашего обзора.

Средние ставки по 9-месячным вкладам остаются самыми низкими по сравнению с размещением на другие сроки от 3 месяцев — 12,28% годовых, по итогам ноября. Больше всего платили по полугодовым вкладам: 12,8% годовых (-0,9 п. м/м). На втором месте по доходности были годовые вклады: 12,7% годовых (-0,07 п. м/м). Самые низкие ставки на конец ноября крупные банки оставили по 3-месячным вкладам — ​​11,44% годовых (-0,08 п.п. м/м).

В начале декабря ситуация по ставкам почти не изменилась, немного снизилась только доходность 9-месячных вкладов — на 0,01 п.п.

Эти снижения на сотые доли малозначительны, примерно на таком уровне ставки колеблются, начиная с августа. (-0,71 п.п. по вкладам на 9 мес. и -0,8 п.п. по 3-месячным депозитам).

Именно эти снижения обусловили падение ставок по 3-месячным вкладам в результате на 2,23 п.п., по сравнению с началом года. В то же время другие депозиты снижались меньшими темпами: на 1,75 п.п. — вклады на 9 мес., на 1,64 п.п. — полугодовые, на 1,44 п.п. — годовые.

Но банкиры не ожидают оттока средств из-за этого. Повышение военного сбора, предусмотренное в подписанном Президентом ресурсном законопроекте, делает депозитные вклады еще менее привлекательными для вкладчиков.

«Конечно, повышенный налог будет несколько уменьшать доходность, но это касается не только доходов от депозитов. Депозиты — это самый распространенный и популярный инструмент сбережения среди населения. Поэтому не думаю, что в декабре или в январе значительно снизится спрос на депозиты», — считает директор департамента розничных клиентов Кредобанка Александр Супрунович.

«Увеличение военного сбора приведет к росту общей налоговой нагрузки с депозитных доходов, но существенно не повлияет на количество активных и новых вкладчиков», — считают в Ошадбанке. По мнению представителей банка, банковские сбережения в гривне будут оставаться одним из надежных механизмов для сохранения средств от инфляционного давления.

Значительных изменений в поведении вкладчиков в декабре и январе не ожидают и в Райффайзен Банке , сообщил руководитель по сбережениям и транзакционным услугам банка Сергей Анников.

«Несмотря на повышение налоговой ставки на доходы от депозитов, они остаются самым понятным и доступным способом сохранения и приумножения средств для большинства клиентов», — объясняет он.

Но далеко не все финансисты столь же оптимистичны.

«При текущих средних номинальных ставках по депозитам в гривне на уровне 12,5−13%, эффективная их доходность, учитывая уплату налогов, для клиентов снижается на 0,44−0,46% годовых. Это может привести к некоторому снижению заинтересованности населения в размещении депозитов, что, со своей стороны, может привести к снижению темпов прироста депозитного портфеля банков», — предполагает начальник управления казначейских операций и менеджмента активов и пассивов УкрСиббанка Руслан Левчин.

«Вероятное увеличение налоговой ставки уменьшит притоки депозитов», — соглашается с коллегой начальник отдела по работе с физическими лицами главного управления бизнеса Правэкс Банка Олег Заяц. Впрочем, он добавляет, что по депозитным вкладам физических лиц, вероятно, существенно ничего не изменится.

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Мінфін України По материалам:

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