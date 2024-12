Тейлор Свифт завершила тур рекордными доходами в $2,2 миллиарда — Finance.ua

Тейлор Свифт завершила тур рекордными доходами в $2,2 миллиарда Сегодня 18:00 — Личные финансы

Тур известной американской певицы Тейлор Свифт Eras принес $2,2 миллиарда за почти двухлетний период, сделав его самым кассовым туром всех времен второй год подряд.

Об этом сообщает Pollstar.

В воскресенье вечером (8 декабря 2024 г.) на стадионе BC Place в Ванкувере состоялось финальное шоу эпического тура Тейлор Свифт «The Eras Tour».

Pollstar может подтвердить, что ее тур официально является самым кассовым туром за все время. Pollstar оценивает окончательную сумму тура в более чем 2 миллиарда долларов, а продажи билетов — в более чем 10 миллионов, что является самым большим показателем за всю историю сольного артиста.

34-летняя Свифт исполнила в общей сложности 149 концертов на 51 стадионе во время The Eras Tour, который включал восемь концертов на стадионе Уэмбли и шесть концертов на стадионе SoFi в Инглвуде, Калифорния; Роджерс-центр в Торонто и Сингапурский национальный стадион с маршрутом через Северную и Южную Америку, Европу, Азию и Австралию.

Приблизительные валовые сборы и проданные билеты составили 2,2 миллиарда долларов США и 10,055 миллиона долларов.

«Мы являемся свидетелями истории, — сказал Энди Генслер, главный редактор Pollstar. «То, чего Тейлор Свифт и The Eras Tour достигли за 21 месяц на пяти континентах для более 10 миллионов поклонников, чрезвычайно и беспрецедентно. Приблизительная прибыль тура составляет более 2 миллиардов долларов — это самый высокий за все время и почти вдвое превышает второй по доходности тур. Мы поздравляем Тейлор, ее команду топ-менеджмента, промоутеров, продюсерский персонал и операторов заведения за создание официально лучшего тура всех времен».

Средняя цена билета на «Eras Tour» составляет 218,90 долларов США.

Более 10 миллионов билетов, проданных Свифт на The Eras Tour, хотя и больше всего за всю историю сольного исполнителя, уступают Coldplay, которые в этом году впервые в истории преодолели порог в 10 миллионов билетов на свой Music Of The Spheres Tour. Однако этот сериал начался на год раньше, чем The Eras Tour, который стартовал 17 марта 2023 года.

Справка Finance.ua:

Американская певица Тейлор Элисон Свифт, автор-исполнитель, актриса, композитор, музыкальная продюсер, клипмейкер, филантроп. Новатор в сфере отстаивания авторских прав на песни, феминистка.

Свифт стала «Человеком 2023 года» по версии журнала Time. Издание отметило, что она получила первенство за то, что «принесла радость обществу, которое в ней отчаянно нуждается».

