Иностранные банки увеличили доходы в россии в январе-сентябре почти на треть, до $2,3 млрд — KSE Institute Сегодня 10:15 — Фондовый рынок

Иностранные банки увеличили доходы в россии в январе-сентябре почти на треть, до $2,3 млрд — KSE Institute

За девять месяцев года иностранные банки, которые остаются в россии, заработали чистой прибыли 210,9 млрд руб. ($2,3 млрд), что на 30% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Несмотря на сокращение их доли в активах банковской системы россии до 2,4%, они обеспечили 8% от общей прибыли системы.

Об этом говорится в мониторинге KSE Institute.

В россии в целом продолжают работать 2223 международные компании, 1367 сокращают операции, а 452 завершили выход.

Среди иностранных банков наибольшую прибыль получил Raiffeisenbank — 107,3 ​​млрд руб. (около $1,2 млрд), что составляет 4,08% от общей прибыли банковской системы рф за девять месяцев этого года.

Значительные доходы также показали ICBC Bank (25,5 млрд руб., или $283 млн), OTP Bank (22,5 млрд руб. или $250 млн), Bank of China (9,9 млрд руб., или $110 млн) и Credit Europe Bank (12 млрд руб. или $133 млн).

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За девять месяцев по меньшей мере три крупных иностранных банка приостановили деятельность или в процессе выхода с российского рынка: UniCredit, Citigroup и JPMorgan Chase. Это привело к сокращению активов иностранных банков со статусом «остаются», однако их чистая прибыль продолжает расти, а иностранные банки все еще прибыльнее местных финансовых учреждений.

По данным KSE Institute, в ноябре 12 компаний ликвидировали или продали свой бизнес, а их совокупный доход в 2021 году составил примерно $1 млрд. Среди них: Foss A/S, Kemppi, Mitutoyo, Nurminen Logistics, Spectrum Brands, Constantia Flexibles, Digital Agency, EVN AG, GXO Logistics, Jaguar (как часть Jaguar Land Rover), PPF Life insurance, LLC и Carlsberg.

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