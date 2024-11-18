ЕС заплатил россии за топливо уже более 200 млрд евро — Finance.ua
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ЕС заплатил россии за топливо уже более 200 млрд евро

Мир
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ЕС заплатил россии за топливо уже более 200 млрд евро
ЕС заплатил россии за топливо уже более 200 млрд евро
Со времени полномасштабного вторжения россии в Украину 24 февраля 2022 года доходы москвы от экспорта ископаемого топлива достигли почти 785 миллиардов евро. При этом Европейский Союз, несмотря на введенные санкции, остается крупнейшим импортером после Китая с расходами более чем в 205 миллиардов евро на российские энергоресурсы.
Об этом свидетельствуют данные Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA), сообщает Коммерсант украинский.
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По данным анализа CREA, наибольшую долю доходов россии от экспорта обеспечивает нефть, которая составляет 69% от общей выручки, или более 541 миллиарда евро. Газ обеспечил 20% доходов, а уголь — 11%.
ЕС заплатил россии за топливо уже более 200 млрд евро
Следует сказать, что по сравнению с довоенным периодом, импорт ЕС резко уменьшился. Стоимость поставок в Европу упала более чем вдвое.
ЕС заплатил россии за топливо уже более 200 млрд евро
Несмотря на это, ЕС остается ключевым рынком для россии и соответственно ключевым плательщиком средств. За время полномасштабной войны только Китай «перекинул» россиянам больше.
ЕС заплатил россии за топливо уже более 200 млрд евро
Впрочем, специалисты отмечают, что, хотя санкции Европы снижают зависимость от российского топлива, Москва переориентирует поставки на азиатские рынки, что позволяет компенсировать потери. Однако общий тренд свидетельствует о постепенном уменьшении доходов россии, особенно на рынках ЕС, где наблюдается устойчивое сокращение потребления.
По состоянию на начало 2022 г. ЕС на 40% зависел от российского газа. В 2021 году 65% покупаемого Германией газа были российскими. В третьем квартале 2023 года только 12% импортируемого ЕС газа были российскими.
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Текущий контракт на поставку газа в Европу через украинскую газотранспортную систему истекает в декабре 2024 года. Обе стороны дали понять, что не намерены его продлевать.
В то же время, некоторые страны ЕС остаются зависимыми от российского газа, к примеру — Венгрия, Словакия и Австрия. Контракты этих стран с Газпромом предусматривают поставки газа через украинскую ГТС. К примеру, Австрия подписала контракт на поставку газа до 2040 года.
После выведения из строя обоих Северных потоков и остановки украинской ГТС россия сможет поставлять газ в Европу только через Турецкий поток.
По материалам:
Комерсант український
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