Зимние поставки газа в Европу под угрозой: Financial Times назвало основные проблемы — Finance.ua
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Зимние поставки газа в Европу под угрозой: Financial Times назвало основные проблемы

Энергетика
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Зимние поставки газа в Европу под угрозой: Financial Times назвало основные проблемы
Зимние поставки газа в Европу под угрозой: Financial Times назвало основные проблемы
Европа пережила две зимы с начала полномасштабного вторжения россии в Украину, но теперь разные аналитики и трейдеры предполагают, что Европейский союз может с трудом пройти следующий холодный период.
Все сложности заключаются в том, что европейский газовый рынок сейчас слишком связан с «нестабильными мировыми энергетическими рынками» из-за отказа от российского и перехода на сжиженный природный газ (СПГ), пишет Financial Times.
«Сейчас газовые хранилища Европы заполнены, и зимний газовый баланс выглядит нормально. Но всякое может случиться. Достаточно нескольких перебоев с поставками, и все может пойти наперекосяк», — отметил один из трейдеров. Сообщается, что сжиженный природный газ является глобальным товаром с ограниченными поставками, поэтому его часто поставляют тем, «кто платит больше». Поэтому Европа конкурирует с Азией и поднимает цены на газ, чтобы СПГ был направлен именно к ее берегам.
До прихода холодов «перетягивание каната» между ЕС и Азией становится еще более интенсивным, говорится в материале. Однако из-за того, что последние зимы были относительно «мягкими» из-за более высокой температуры, это позволило Европе закончить зиму с рекордными запасами газа в хранилищах.
Однако сейчас рынок предполагает, что эта зима не будет такой. Кроме того, усложняет ситуацию и приближение истечения срока действия контракта на транзит газа россии и Украины — 31 декабря. СМИ также пишет, что европейским странам, вероятно, понадобится экспортировать газ Украине, чтобы помочь во время этого отопительного сезона из-за продолжающихся российских атак на энергетическую инфраструктуру.
«Если вдруг наступит очень холодная зима одновременно с потерей российских газовых потоков, это будет очень благоприятным фактором для цен на газ. И я не думаю, что будут какие-либо большие альтернативные поставки по [другим] трубопроводам. Я думаю, что большую часть этого газа придется заменить СПГ», — заявляет стратег по энергетике Rabobank Флоренс Шмит.
Опасения вокруг поставок СПГ вызывает и ситуация на Ближнем Востоке, которая может перерасти в закрытие Ормузского пролива, что поставит под угрозу 1/5 мировых поставок СПГ.
«Если отбор газа этой зимой значительно превысит показатели двух прошлых лет, покупателям из ЕС, возможно, придется повысить свою конкурентоспособность на рынках СПГ, чтобы пополнить запасы в 2025 году, что потенциально приведет к росту оптовых цен на газ», — предупреждает энергетический надзорный орган ЕС Acer.
По материалам:
УНІАН
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