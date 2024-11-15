Австрийская компания, отсудившая у «Газпрома» 230 млн евро, допускает остановку поставок из рф — Finance.ua

Австрийская компания, отсудившая у «Газпрома» 230 млн евро, допускает остановку поставок из рф
Австрийская газовая компания OMV предупредила о возможной приостановке поставок газа из рф после решения арбитража в ее пользу, которое требует от российского «Газпрома» возмещения убытков на сумму в 230 млн евро.
Об этом говорится в сообщении компании.
OMV объявила о положительном для себя арбитражном решении по правилам Международной торговой палаты относительно нерегулярных поставок «Газпром экспорта» и полного прекращения поставок в Германию в сентябре 2022 года.
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Арбитраж присудил OMV в ее иске к «Газпрому» 230 млн евро в качестве компенсации ущерба плюс проценты и расходы.
OMV не ожидает, что «Газпром» выплатит компенсацию, что может побудить подконтрольную кремлю компанию прекратить поставки.
«Ожидается, что реализация компенсационного требования приведет к возможному негативному влиянию на договорные отношения по австрийскому контракту на поставку газа, включая потенциальное прекращение поставок газа», — говорится в сообщении компании.
Впрочем, как отмечают в компании, благодаря последовательной стратегии диверсификации, OMV успешно создала широкую альтернативную поставку газа из нероссийских источников, а также дополнительные мощности по поставкам газа.
Газовый портфель OMV включает в себя различные источники поставок из Норвегии и дополнительные долгосрочные объемы СПГ.
OMV подтверждает, что компания может поставлять своим клиентам согласованные по контракту объемы газа даже при возможном прекращении поставок со стороны «Газпром экспорта». Уровень хранения газа в газохранилищах OMV превышает 90%.
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Министерство защиты климата Австрии в июле создало комиссию, которая должна изучить контракт энергетической компании OMV с российским «Газпромом» — который продлили в 2018 году до 2040-го — и определить, можно ли досрочно его прекратить.
OMV была первой западной компанией, подписавшей договор о поставках газа с тогда еще Советским Союзом в 1968 году.
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