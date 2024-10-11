Венгрия подписала с «Газпромом» соглашение об увеличении поставок газа — Finance.ua
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Венгрия подписала с «Газпромом» соглашение об увеличении поставок газа

Энергетика
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Венгрия подписала с «Газпромом» соглашение об увеличении поставок газа
Венгрия подписала с «Газпромом» соглашение об увеличении поставок газа
Венгрия планирует увеличить объемы закупки российского газа и подписала меморандум с российской газодобывающей корпорацией «Газпром».
Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто.
По его словам, у венгерского правительства есть обязательство и обязанность обеспечить надежность энергоснабжения страны в долгосрочной перспективе по конкурентным ценам.
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«Надежность поставки обеспечивается долгосрочным контрактом, заключенным в 2021 году сроком на 15 лет, а ценовая конкурентоспособность — дополнительными торговыми контрактами, заключаемыми на постоянной основе, которые снижают цену на закупаемый природный газ. Благодаря такой практике в этом году поступит 6,7 млрд кубометров российского газа по конкурентным ценам», — подчеркнул глава венгерского МИД.
Он добавил, что венгерская государственная энергетическая компания MVM и российский «Газпром» подписали соглашение «о продолжении этой благоприятной для Венгрии практики».
В то же время в «Газпроме» отметили, что соглашение предусматривает возможность увеличения поставок российского газа в Венгрию. Подробности соглашения российский газовый монополист не уточняет.
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Как пишет агентство Reuters, Сиярто заявил, что газопровод «Турецкий поток» может помочь Европе справиться с дефицитом газа после прекращения транзита голубого топлива через Украину с начала 2025 года.
«Этот альтернативный маршрут может помочь не только Венгрии, но и другим странам Центральной Европы, если они столкнутся с серьезной ситуацией в случае отсутствия транзита через Украину», — подчеркнул Сиярто.
Заметим, что среди стран Европейского Союза российский газ покупают Венгрия и Словакия.
По материалам:
Діло
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