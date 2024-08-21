Азербайджанская Socar и «Газпром» договорились о расширении партнерства: украинцы объявляют бойкот — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Азербайджанская Socar и «Газпром» договорились о расширении партнерства: украинцы объявляют бойкот

Фондовый рынок
115
Азербайджанская Socar и «Газпром» договорились о расширении партнерства: украинцы объявляют бойкот
Азербайджанская Socar и «Газпром» договорились о расширении партнерства: украинцы объявляют бойкот
Государственная нефтяная компания Азербайджана Socar и компания «Газпром» (россия) достигли договоренности о расширении стратегического партнерства.
Об этом пишет азербайджанское издание Report.
«Взаимовыгодное, партнерское взаимодействие „Газпрома“ и Socar динамично развивается. В частности, речь идет о проекте „Север-Юг“, о подписании в сентябре этого года программы комплексного научно-технического сотрудничества. Достигнуты договоренности о расширении разнопланового стратегического партнерства», — сообщил глава «Газпрома» Алексей Миллер.
Президент страны-агрессора путин побывал в Азербайджане с двухдневным государственным визитом 18 августа.
Он провел переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и подписал несколько совместных документов.
Украинцы объявляют бойкот заправкам Socar на фоне их договоренностей о расширении партнерства с «Газпромом».
Об этом пользователи соцсетей пишут на своих страницах в Facebook, передают Українські Новини.
«Газпром и Socar достигли договоренности о расширении разнопланового стратегического партнерства. На Сокаре не заправляюсь», — написал Федор Боцман.
Не планирует заправляться в Socar и Эльдар Салеев.
«Раньше я не заезжал на Сокар потому что зачем, если есть WOG и OKKO. Теперь не буду заезжать даже на сухом баке. И вам не советую», — написал он.
Также бойкот заправкам Socar в Украине объявил и ведущий «Радио НВ» Дмитрий Тузов.
По материалам:
Українські Новини
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.