Азербайджанская Socar и «Газпром» договорились о расширении партнерства: украинцы объявляют бойкот — Finance.ua

Азербайджанская Socar и «Газпром» договорились о расширении партнерства: украинцы объявляют бойкот Сегодня 16:14 — Фондовый рынок

Азербайджанская Socar и «Газпром» договорились о расширении партнерства: украинцы объявляют бойкот

Государственная нефтяная компания Азербайджана Socar и компания «Газпром» (россия) достигли договоренности о расширении стратегического партнерства.

Об этом пишет азербайджанское издание Report.

«Взаимовыгодное, партнерское взаимодействие „Газпрома“ и Socar динамично развивается. В частности, речь идет о проекте „Север-Юг“, о подписании в сентябре этого года программы комплексного научно-технического сотрудничества. Достигнуты договоренности о расширении разнопланового стратегического партнерства», — сообщил глава «Газпрома» Алексей Миллер.

Президент страны-агрессора путин побывал в Азербайджане с двухдневным государственным визитом 18 августа.

Он провел переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и подписал несколько совместных документов.

Украинцы объявляют бойкот заправкам Socar на фоне их договоренностей о расширении партнерства с «Газпромом».

Об этом пользователи соцсетей пишут на своих страницах в Facebook, передают Українські Новини.

«Газпром и Socar достигли договоренности о расширении разнопланового стратегического партнерства. На Сокаре не заправляюсь», — написал Федор Боцман.

Не планирует заправляться в Socar и Эльдар Салеев.

«Раньше я не заезжал на Сокар потому что зачем, если есть WOG и OKKO. Теперь не буду заезжать даже на сухом баке. И вам не советую», — написал он.

Также бойкот заправкам Socar в Украине объявил и ведущий «Радио НВ» Дмитрий Тузов.

Українські Новини По материалам:

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