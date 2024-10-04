Газпром стал самой убыточной компанией россии — Finance.ua
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Газпром стал самой убыточной компанией россии

Фондовый рынок
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Газпром стал самой убыточной компанией россии
Газпром стал самой убыточной компанией россии
По итогам 2023 года «Газпром» получил рекордный чистый убыток в размере 6,1 млрд долл.
Об этом сообщает российский Forbes.
Крупнейшая корпорация рф ПАО «Газпром» за 2023 год впервые за 25 лет получила рекордный чистый убыток в размере 6,1 млрд долл. и стала самой убыточной компанией россии.
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Издание отмечает, что в первом полугодии 2024 года «Газпром» уже вышел на чистую прибыль в размере почти 12 млрд долл.
На втором месте рейтинга российского Forbes — Амурский газохимический комплекс — совместное предприятие российского «Сибур Холдинг» и китайского Sinopec.
Старт производства на предприятии перенесли на 2027 год из-за введения западных санкций на поставку оборудования.
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В пятерку самых убыточных российских компаний также попали Ozon (450 млн долл. чистого убытка), Объединенная авиастроительная корпорация Ростеха (360 млн долл. чистого убытка) и социальная сеть VK (360 млн долл. чистого убытка).
В рейтинг убыточности российского Forbes также попала угольная компания «Междуречье» (340 млн долл. чистых убытков), Московский метрополитен (320 млн долл. чистых убытков), российское государственное «Агентство по страхованию вкладов» ($310 млн чистых убытков) и пивоваренная Балтика" (290 млн долл. чистого убытка).
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В то же время, согласно данным издания, группа компаний «Русгаздобыча» уменьшила сумму чистого убытка. В 2022 году этот показатель составлял 1,6 млрд долл., а в 2023 — 320 млн долл.
В целом, по итогам 2023 года суммарный убыток попавших в рейтинг российских компаний превысил 9,4 млрд долл.
По материалам:
Економічна Правда
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