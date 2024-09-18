Европейские страны подали судебные иски против российского «Газпрома» суммарно на $20 млрд — Finance.ua

Европейские страны подали судебные иски против российского «Газпрома» суммарно на $20 млрд Сегодня 11:45 — Фондовый рынок

Европейские страны подали судебные иски против российского «Газпрома» суммарно на $20 млрд

19 компаний из 11 европейских стран подали иски к российскому «Газпрому» из-за нарушения газовых контрактов, а общая сумма исков достигла 18,6 млрд евро, или $20,6 млрд.

Крупнейший из исков — на 13 млрд евро — был подан немецким концерном Uniper, в прошлом главным клиентом «Газпрома» в Германии и соинвестором проекта «Северный поток — 2». Компания, закупавшая у россии 20 млрд кубометров газа в год, требовала компенсации многомиллиардного ущерба от прекращения российских поставок. В июне 2024 года Стокгольмский арбитраж удовлетворил ее иск в полном объеме.

Читайте также Газпром получил миллиардные доходы с начала года

Еще около $1 млрд от «Газпрома» требует RWE — другой немецкий импортер газа, получавший 1 млрд кубометров в год.

Французская Engie подала иск в арбитраж, требуя от «Газпрома» более 300 млн евро.

В Австрии, которая продолжает закупать российский газ, обеспечивая им около 90% своего потребления, иск против Газпрома подал крупнейший энергоконцерн OMV: его сумма составляет 575,3 млн евро, пишет Reuters.

В Финляндии, где до войны на российский газ приходилось 90% рынка, иск против «Газпрома» подал концерн Gasum, в Италии — энергогигант Eni, отказавшийся выполнять указ владимира путина об оплате поставок «в рублях».

В Польше иск против «Газпрома» на 1,5 млрд евро подала Europol Gaz — компания, которая управляла польским участком трубопровода Ямал — Европа, качавшим газ из Западной Сибири потребителям в Германии.

В Чехии претензии «Газпрома» за недопоставленный газ выставили Net4gas и Innogy Energie: первая требует 113 млн евро, вторая — 78 млн.

Читайте также Жизнь без Газпрома. В Минэнергетики рассказали о газовых переговорах с Азербайджаном

В Швейцарии иски подали газовые трейдеры DXT Commodities и Axpo Solutions: их общая сумма составляет почти 1 млрд евро.

В Нидерландах 275 млн евро от «Газпрома» требует газотранспортный оператор Gasunie Transport Services. Еще один иск за неиспользование зарезервиваронных газовых мощностей подала BBL Company VOF

В Словакии иск к «Газпрому» решили подать ZSE Energia и Vychodoslovenska energetika.

Читайте также Болгарская компания выставила «Газпрому» счет на 400 миллионов евро за нарушение контракта

В Болгарии — национальный газовый оператор Bulgargaz, требующий 400 млн евро за расторжение контракта.

Общая сумма претензий к «Газпрому» превысила его чистую выручку от продажи газа на все внешние рынки вместе взятые: $10 млрд в год от поставок в Европу и Турцию, $7 млрд — в Китай и $2 млрд от экспорта в страны СНГ и Центральной Азии, пишет издание.

Многомиллиардные иски создают риски ареста платежей в адрес «Газпрома» в Европе, предупреждают аналитики: требующие компенсаций компании могут попытаться перехватить деньги, которые покупатели российского газа перечисляют компании. Это, в частности, может произойти в Австрии, где национальный газовый оператор OMV в конце мая сообщил о попытках перехвата платежей в адрес «Газпрома».

Читайте также «Газпром» стал распродавать имущество после рекордного в истории убытка

В прошлом году «Газпром» прокачал на европейский рынок всего 28 млрд кубометров газа — минимальный объем с конца 1970-х годов. Его совокупный экспорт составил всего 69 млрд кубов, это самый низкий с 1985 года показатель. Впервые с конца 1990-х «Газпром» завершил год с чистым убытком по международным стандартам финансовой отчетности, а размер убытка — 629 млрд рублей — стал рекордным за всю историю компании.

Mind По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.