Болгарская компания выставила «Газпрому» счет на 400 миллионов евро за нарушение контракта — Finance.ua

Болгарская компания выставила «Газпрому» счет на 400 миллионов евро за нарушение контракта Сегодня 07:08 — Фондовый рынок

Болгарская компания выставила «Газпрому» счет на 400 миллионов евро за нарушение контракта

«Булгаргаз» требует компенсацию за несоблюдение россией газового контракта в 2022 году.

Об этом сообщает Reuters.

В сообщении говорится, что болгарская государственная газовая компания «Булгаргаз» начала арбитражное разбирательство против российского ООО «Газпром Экспорт», требуя компенсации в размере 400 миллионов евро за нарушение контракта в 2022 году.

Болгарская компания обратилась в Международный арбитражный суд при Международной торгово-промышленной палате в Париже, поскольку российская компания не отреагировала на предложение заключить мировое соглашение.

Сообщается, что после того, как российская сторона не предприняла никаких действий по решению вопроса во внесудебном порядке, Булгаргаз принял необходимые меры для защиты интересов компании.

Газпром прекратил поставлять природный газ Булгаргазу в апреле 2022 года, через два месяца после начала полномасштабной российской войны против Украины.

Економічна Правда По материалам:

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