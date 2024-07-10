Болгарская компания выставила «Газпрому» счет на 400 миллионов евро за нарушение контракта — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Болгарская компания выставила «Газпрому» счет на 400 миллионов евро за нарушение контракта

Фондовый рынок
0
Болгарская компания выставила «Газпрому» счет на 400 миллионов евро за нарушение контракта
Болгарская компания выставила «Газпрому» счет на 400 миллионов евро за нарушение контракта
«Булгаргаз» требует компенсацию за несоблюдение россией газового контракта в 2022 году.
Об этом сообщает Reuters.
В сообщении говорится, что болгарская государственная газовая компания «Булгаргаз» начала арбитражное разбирательство против российского ООО «Газпром Экспорт», требуя компенсации в размере 400 миллионов евро за нарушение контракта в 2022 году.
Читайте также
Болгарская компания обратилась в Международный арбитражный суд при Международной торгово-промышленной палате в Париже, поскольку российская компания не отреагировала на предложение заключить мировое соглашение.
Сообщается, что после того, как российская сторона не предприняла никаких действий по решению вопроса во внесудебном порядке, Булгаргаз принял необходимые меры для защиты интересов компании.
Газпром прекратил поставлять природный газ Булгаргазу в апреле 2022 года, через два месяца после начала полномасштабной российской войны против Украины.
По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.