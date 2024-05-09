«Газпром» стал распродавать имущество после рекордного в истории убытка — Finance.ua

«Газпром» стал распродавать имущество после рекордного в истории убытка Сегодня 12:23 — Фондовый рынок

Получив первый за 25 лет и рекордный за всю историю убыток, российский гигант «Газпром» начинает распродажу имущества.

В среду компания объявила о поиске покупателей на крупные объекты недвижимости в Москве и Подмосковье. Среди них — офисные здания на улице Строителей, санаторно-курортный комплекс «Империал Парк отель & Спа» в поселке Первомайское, село Рогозино, нежилые помещения первого этажа в доме на Новочеромушкинской улице, а также автостоянка на 96 мест вблизи головного офиса компании в Москве.

Решение было принято якобы «с учетом завершения переезда компаний Группы „Газпром“ в Санкт-Петербург», пояснила пресс-служба компании.

Убытки «Газпрома»

Контролируемый государством газовый гигант россии «Газпром» сообщил о своем первом ежегодном чистом убытке с 1999 года из-за сокращения поставок в Европу и снижения цен на топливо.

Согласно отчету о прибылях и убытках, опубликованному в четверг, группа «Газпром», в которую также входят нефтяные и энергетические предприятия, в прошлом году объявила об убытке в размере 629 миллиардов рублей (6,84 миллиарда долларов) по сравнению с чистой прибылью в 1,23 триллиона рублей в 2022 году.

Акции энергетической компании упали на 4,4%, что стало самым резким падением более чем за год, на фоне опасений рынка по поводу ее дивидендных перспектив. Крупнейшим акционером «Газпрома» является правительство россии, чей бюджет находится под давлением из-за растущих военных расходов и западных санкций.

УНІАН По материалам:

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