Жизнь без Газпрома. В Минэнергетики рассказали о газовых переговорах с Азербайджаном — Finance.ua

Жизнь без Газпрома. В Минэнергетики рассказали о газовых переговорах с Азербайджаном Сегодня 22:34 — Энергетика

У Украины пока нет конкретных предложений по транзиту газа из Азербайджана, но они могут появиться.

Об этом сказал министр энергетики Герман Галущенко во время поездки на Хмельницкую АЭС.

«Я всегда говорю, что нужно иметь на столе конкретный документ. Пока нет конкретного предложения, которое может быть обсуждено, я считаю, что вообще рано что-либо комментировать. Когда возможные инициативы перейдут в практические предложения — тогда будем говорить», — отметил министр, отметив при этом, что Азербайджан очень заинтересован в экспорте газа в Европу.

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«Я думаю, Азербайджан в экспорте очень заинтересован. Не буду называть какие-либо их цифры, но они существенно планируют увеличить поставки в Европу. И у них очень серьезный ресурс для этого», — сказал Галущенко.

Ранее сообщалось, что соглашение о транзите российского газа в Европу подписали Украина и Газпром в конце 2019 года. Оно действует до 31 декабря 2024 г. по формуле «качай или плати». Газпром обязан оплатить за прокачку через ГТС Украины не менее 40 млрд кубометров в 2021—2024 годах — независимо от фактически поставленных объемов газа.

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Транзит российского природного газа через газотранспортную систему (ГТС) Украины в 2023 году снизился на 28,4% (на 5 млрд 812,6 млн куб. м) по сравнению с 2022 годом — до 14 млрд 646,6 млн куб. м, свидетельствуют данные Оператора ГТС Украины.

В январе 2024 года сообщалось о том, что Газпром уже получил триллион рублей чистого убытка.

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