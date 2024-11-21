Пять стран ЕС выпустят совместные военные облигации для противостояния «имперским амбициям россии» — Finance.ua

Пять стран ЕС выпустят совместные военные облигации для противостояния «имперским амбициям россии» Сегодня 14:37

Пять стран ЕС выпустят совместные военные облигации для противостояния «имперским амбициям россии»

Пять стран ЕС — Германия, Франция, Италия, Испания и Польша — поддержали предложение о выпуске совместных военных облигаций, направленных на поддержку оборонной промышленности блока. Решение было принято во вторник, 19 ноября, на встрече в Варшаве.

Об этом сообщает Euronews

Выступая на совместной пресс-конференции, министр иностранных дел Польши Радек Сикорский заявил, что это решение поможет «Европе решительно противодействовать имперским амбициям россии».

По его словам, Европа должна взять на себя большую ответственность за свою безопасность, что предполагает более сбалансированное распределение нагрузки между членами НАТО.

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«Путинская россия останется одной из самых серьезных угроз безопасности не только для Европы, но и для мирового порядка. Ее целью остается постоянное разрушение архитектуры европейской безопасности», — подчеркнул Сикорский.

На встрече главы МИД крупнейших стран ЕС также обсудили усиление военной поддержки Украины, а также укрепление связей с США при новом президенте — Дональде Трампе, неоднократно заявлявшем, что ожидает от Европы больших усилий для ее обороны.

Решение «пятерки» ЕС было принято на фоне подписания владимиром путиным обновленной ядерной доктрины, из которой следует, что нападение на россию страны, имеющей поддержку государства, обладающего ядерным оружием, будет рассматриваться как их совместное нападение.

Сообщение о подписании путиным новой ядерной доктрины поступило после решения президента США Джо Байдена разрешить Украине наносить удары по целям на территории россии американскими дальнобойными ракетами.

Кремль предупредил, что такой шаг президента США Джо Байдена приведет к «радикальному изменению сути и характера конфликта».

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