За 1000 дней войны объем инвестиций физлиц в государственные облигации вырос в 2,8 раза — Минфин Сегодня 09:45 — Казна и Политика

За 1000 дней войны объем инвестиций физлиц в государственные облигации вырос в 2,8 раза — Минфин

С начала полномасштабной войны ОВГЗ стали одним из основных источников финансирования Государственного бюджета Украины, уступая только международной финансовой поддержке.

Об этом сообщает Минфин.

В общей сложности за 1000 дней полномасштабного вторжения через выпуск ОВГЗ в государственный бюджет привлечено 1,36 трлн грн (36,8 млрд долларов США) в эквиваленте.

За этот период интерес граждан к гособлигациям значительно возрос. Инвестиции от физических лиц увеличились в 2,8 раза — с 25,5 млрд грн в обращении на 24 февраля 2022 года до 72,61 млрд грн на 19 ноября 2024 года.

С начала 2014 года, за время войны россии против Украины, объем инвестиций граждан в облигации внутреннего государственного займа вырос более чем в 600 раз.

Сегодня на физических лиц приходится более 4% портфеля ОВГЗ по сравнению с 2,5% в начале полномасштабного вторжения.

Инвесторы в государственные облигации играют немаловажную роль в финансировании приоритетных военных расходов Украины. Денежные средства направляются на обеспечение финансовых потребностей государства в условиях военного положения, в том числе на расходы сектора безопасности и обороны.

ОВГЗ остаются наиболее привлекательным финансовым инструментом на рынке с рыночной доходностью и 100% гарантией погашения от государства. Средневзвешенная доходность ОВГЗ за первые 10 месяцев 2024 года составила 16,05%.

В то же время украинские государственные облигации покупают не только в Украине, но и в 25 других странах. С сентября 2023 г. рынок ОВГЗ стал доступным для иностранных физических лиц дистанционно.

Наибольшее количество иностранных розничных инвесторов в украинские ОВГЗ приходится на Японию, Германию и США.

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