В ЕС установили лимиты на оплату наличными — Finance.ua

В ЕС установили лимиты на оплату наличными Сегодня 18:30 — Личные финансы

В ЕС установили лимиты на оплату наличными

Европейский Союз принял запрет на наличные платежи на сумму более 10 000 евро с 2027 года. Для платежей более 3000 евро нужно будет предъявить удостоверение личности. На практике это означает, что, например, купить автомобиль стоимостью более 10 тысяч евро за наличные деньги уже не выйдет.

Об этом пишет in Poland.

«Запрет будет действовать на наличные платежи на сумму от 10 000 евро или эквивалент этой суммы в местной валюте стран-членов. Государства-члены Европейского Союза могут индивидуально корректировать это значение, но только в сторону уменьшения. Совет ЕС и Европарламент достигли согласия по этому вопросу, и ЕП принял пакет законов об ограничениях», — говорится в сообщении.

Как ограничения в Польше действуют сейчас

В настоящее время в Польше действует запрет на наличные платежи более 15 000 злотых (около 3 380 евро), но эти ограничения касаются бизнеса. Все платежи сверх этой суммы предприятия должны проводить в безналичной форме.

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После введения запрета для наличных сделок на сумму свыше 3000 евро нужно будет предъявить удостоверение личности.

Идентификация личности при платежах от 3000 евро

Контроль за наличными платежами от 3000 до 10 000 евро будет применяться в исключительных ситуациях. Это включает операции с участием учреждений, определенных законодательством ЕС:

финансовые учреждения;

агентства недвижимости;

банки;

компании по управлению активами;

казино;

торговые компании;

продавцы предметов роскоши.

Правила также коснутся криптовалют

Эти правила также будут применяться к криптовалютам. Биржи и операторы кошельков будут обязаны проверять клиентов и проверять предоставленную информацию. Однако в этом случае проверки лица будут применяться для транзакций на сумму от 1000 евро.

Напомним, все банкоматы и терминалы для внесения наличных денег в Польше должны адаптироваться к новым стандартам, вытекающим из Закона о доступности, который имплементирует Европейский закон ЕС о доступности. Новые правила применяются с 28 июня 2025 года.

По данным НБУ, по состоянию на 1 июля сумма наличных денег в Украине составила 859,9 млрд гривен. Это на 37,5 млрд грн, или на 4,6% больше, чем в начале года (822,4 млрд гривен).

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