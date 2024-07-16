В ЕС срочно готовят предложение по кредиту Украине на 50 млрд долларов под активы рф — Finance.ua

В ЕС срочно готовят предложение по кредиту Украине на 50 млрд долларов под активы рф Сегодня 15:46

В ЕС срочно готовят предложение по кредиту Украине на 50 млрд долларов под активы рф

Еврокомиссия планирует «очень скоро» внести предложение о пакете кредитов на сумму 50 млрд долларов под залог замороженных российских активов для поддержки Украины, чтобы успеть до конца года завершить законодательную работу.

Об этом заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони, говорится в данных Министерства экономики

«Начальный момент этого процесса очень срочный. Вот почему, а также в связи с саммитом G7 на следующей неделе, комиссия интенсивно работает над тем, чтобы поскорее вынести предложение на обсуждение», — сказал он перед встречей министров финансов Евросоюза в Брюсселе.

ЕС ищет способы обойти противодействие поддержке Украины со стороны Венгрии, наиболее пророссийской страны ЕС, ныне председательствующей в блоке. Будапешт воспрепятствовал миллиардам евро срочно необходимой военной помощи для Киева.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также ошеломил западных союзников, стремящихся создать единый фронт Украиной, когда в начале этого месяца отправился в москву для встречи с владимиром путиным.

Еврокомиссия работает над механизмом, гарантированным за счет резерва в европейском бюджете, но это возможно только до конца года.

«Непрерывность поддержки Украины — одна из важнейших особенностей этого нового пакета кредитов, поскольку мы хотим дать четкий сигнал о том, что страны G7 и другие страны мира продолжат поддерживать Украину столько, сколько нужно», — добавил Джентилони.

Справка Finance.ua:

Страны ЕС планируют выделить до 60% необходимых средств на кредит для Украины в размере 50 млрд долларов.

Использовать доходы от замороженных на Западе активов рф, чтобы оказывать поддержку Украине, законно. В этом нет правовых возражений, заявила министр финансов США Джанет Йеллен



Минюст подал в ВАКС 52 исковых заявления о применении санкции взыскания в доход государства активов подсанкционных лиц.



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