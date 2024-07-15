Украина стремится к конфискации замороженных активов рф: 50 миллиардов долларов — только начало Сегодня 18:30

Украина стремится к конфискации замороженных активов рф: 50 миллиардов долларов — только начало

Украина до сих пор претендует на конфискацию всех замороженных российских активов и 50 миллиардов долларов — это только первый шаг.

Об этом сообщает пресс-служба Правительственного портала.

Премьер-министр Денис Шмыгаль на встрече с исполнительным директором Всемирного банка Юджином Руггенатом заявил, что Украина не отказалась от претензий на все замороженные российские активы.

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«Ценим финансовую помощь наших партнеров, в частности США, ЕС и МВФ. Этот год проходим уверенно. Работаем, чтобы следующий год был столь же прогнозируемым и стабильным», — сказал Шмыгаль.

Украина рассчитывает, что пройти 2025 год удастся благодаря использованию замороженных на Западе российских суверенных активов. Страны Большой семерки согласовали план, который позволит Украине получить 50 млрд долл. от будущих доходов, которые принесут эти активы.

«Это только первый шаг. Наша цель — конфискация всех замороженных активов рф», — добавил Шмыгаль.

Справка Finance.ua:

Напомним, лидеры «Большой семерки» согласились предоставить Украине до конца года кредит в 50 миллиардов долларов, привлекая доходы от замороженных российских активов.



Общий объем финансирования государственного бюджета Украины за январь-июнь 2024 составляет 20,2 млрд долларов США. По данным Минфина, внешнее финансирование составляет 13,8 млрд долларов США.

Европейский Союз, Япония, Канада, МВФ — крупнейшие доноры бюджетной помощи за этот период.

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