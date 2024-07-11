В Нацбанке рассказали, есть ли у них план экстренных мер на случай сокращения помощи от партнеров — Finance.ua
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В Нацбанке рассказали, есть ли у них план экстренных мер на случай сокращения помощи от партнеров

Казна и Политика
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В Нацбанке рассказали, есть ли у них план экстренных мер на случай сокращения помощи от партнеров
В Нацбанке рассказали, есть ли у них план экстренных мер на случай сокращения помощи от партнеров
За последний год материализовались риски неритмичного поступления международной финансовой поддержки. Ритмичность и достаточность — это два элемента, которые имеют решающее значение.
Об этом рассказал глава Национального банка Украины Андрей Пышный в интервью британскому изданию Central Banking.
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«Программа Международного валютного фонда имеет несколько важных особенностей. Это была первая программа, разработанная в условиях действия критических экзогенных факторов, создавших разрыв и финансовую потребность. Однако существует определенный объем финансирования, который может быть сгенерирован самой Украиной, чтобы восполнить этот разрыв», — заявил Пышный.
По его словам, эта сумма была определена мониторинговыми миссиями МВФ еще до согласования программы.
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«Важной частью мониторинговой миссии было определить, какую долю разрыва должна заполнить Украина, а какую страны G7. В течение четырех лет, начиная с 2023 года, страны G7 должны восполнить дефицит в размере 122 миллиарда долларов по базовому сценарию и 140 миллиардов долларов по негативному сценарию. Сегодня Украина успешно проходит четвертый пересмотр программы МВФ, мы имеем соглашение на уровне персонала», — отметил глава НБУ.
Он пояснил, что все финансовые партнеры обновили свои обязательства и Украина ожидает в текущем году получить 38 миллиардов долларов международной финансовой поддержки.
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Войну невозможно поставить на паузу. Она требует постоянного финансирования. Если мы не получаем достаточной финансовой поддержки, у нас возникает дефицит средств на покрытие наших основных потребностей, а это влияет на ситуацию на фронте. С обострением войны потребности в финансировании растут, а разрыв увеличивается. Мы это постоянно обсуждаем с нашими партнерами. В связи с этим использование российских активов имеет для нас очень важное значение", — подчеркнул Пышный.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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