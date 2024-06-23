В Минфине сообщили, что более половины прямой бюджетной помощи поступает от Евросоюза — Finance.ua

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В Минфине сообщили, что более половины прямой бюджетной помощи поступает от Евросоюза

Казна и Политика
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В Минфине сообщили, что более половины прямой бюджетной помощи поступает от Евросоюза
В Минфине сообщили, что более половины прямой бюджетной помощи поступает от Евросоюза
С начала полномасштабного вторжения Евросоюз является самым большим донором прямой бюджетной помощи Украине. За первые пять месяцев 2024 года финансовая поддержка от ЕС составила более половины всех полученных средств.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.
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«Эта помощь является важным элементом, благодаря чему финансовая система продолжает быть стабильной. Благодарен за понимание потребностей Украины и быстрое принятие необходимых решений», — сказал министр финансов Сергей Марченко, выступая онлайн на заседании Совета ЕС по экономическим и финансовым вопросам (ECOFIN).
Относительно выполнения бюджета-2024 Марченко отметил, что международные партнеры заверили в дальнейшей финансовой поддержке Украины.
Ожидается, что финансовая помощь от ЕС будет самой большой по объему и достигнет в этом году 16 млрд евро при условии выполнения Украиной индикаторов Плана Украины.
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Украина и международные доноры активно работают над обеспечением приоритетных потребностей Украины в 2025 году.
Напомним, с начала полномасштабного вторжения Украина привлекла 85,4 млрд долларов. международной финансовой помощи

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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