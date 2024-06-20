Германия передала Украине часть помощи для восстановления энергетической инфраструктуры — Finance.ua
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Германия передала Украине часть помощи для восстановления энергетической инфраструктуры

Энергетика
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Германия передала Украине часть помощи для восстановления энергетической инфраструктуры
Германия передала Украине часть помощи для восстановления энергетической инфраструктуры
Украина получила от Германии часть партии спецтехники для восстановления энергетической инфраструктуры.
Об этом сообщило Министерство энергетики в четверг, 20 июня.
Как сказано в сообщении, Украине передали два автомобиля Mercedec-Benz Arocs с краном-манипулятором для работ на электросетях.
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В Минэнерго добавляют, что Германия передала часть партии из 16 единиц спецтехники на сумму 2,3 миллиона евро. Автомобили закупили в рамках украинско-немецкого энергетического партнерства.
Там отметили, что часть авто уже доставлена ​​в Украину, их передали энергетикам Харьковской, Николаевской, Тернопольской областей. Остальные автомобили будут переданы операторам системы распределения в Запорожской, Черкасской областях, дополнительная техника отправится в Харьковскую и Николаевскую области.
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В Минэнерго добавляют, что с марта 2022 Украина получила от Германии 120 грузов гуманитарной помощи для энергосектора. Речь идет о трансформаторах, генераторах, кабелях, арматуре для воздушных линий.
По материалам:
НВ
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