Германия передала Украине часть помощи для восстановления энергетической инфраструктуры — Finance.ua

Германия передала Украине часть помощи для восстановления энергетической инфраструктуры Сегодня 17:40 — Энергетика

Германия передала Украине часть помощи для восстановления энергетической инфраструктуры

Украина получила от Германии часть партии спецтехники для восстановления энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщило Министерство энергетики в четверг, 20 июня.

Как сказано в сообщении, Украине передали два автомобиля Mercedec-Benz Arocs с краном-манипулятором для работ на электросетях.

Читайте также Германия выделила новый пакет помощи Украине

В Минэнерго добавляют, что Германия передала часть партии из 16 единиц спецтехники на сумму 2,3 миллиона евро. Автомобили закупили в рамках украинско-немецкого энергетического партнерства.

Там отметили, что часть авто уже доставлена ​​в Украину, их передали энергетикам Харьковской, Николаевской, Тернопольской областей. Остальные автомобили будут переданы операторам системы распределения в Запорожской, Черкасской областях, дополнительная техника отправится в Харьковскую и Николаевскую области.

Читайте также Германия выделит €60 млн на гуманитарную помощь Украине

В Минэнерго добавляют, что с марта 2022 Украина получила от Германии 120 грузов гуманитарной помощи для энергосектора. Речь идет о трансформаторах, генераторах, кабелях, арматуре для воздушных линий.

НВ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.