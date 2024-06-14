Германия выделила новый пакет помощи Украине — Finance.ua

Германия выделила новый пакет помощи Украине Сегодня 17:20

Германия выделила новый пакет помощи Украине

Правительство Германии раскрыло передачу нового пакета военной помощи Украине.

Об этом свидетельствует обновленный список с помощью на сайте немецкого правительства.

Украина получит:

20 машин пехоты Marder с запчастями и боеприпасами;

10 танков боевых LEOPARD 1 A5 с запчастями и боеприпасами;

систему ПВО IRIS-T SLM;

систему ПВО IRIS-T SLS;

3 системы HIMARS;

21 тысячу боеприпасов калибра 155 мм (от Бундесвера и запасов промышленности);

1000 трассировочных снарядов;

4 антидроновые системы;

2 мостоукладчика BEAVER с запасными частями;

2 бронированные инженерные машины Dachs;

бронированную ремонтно-эвакуационную машину Bergepanzer 2 с запчастями;

4 машины разминирования Wisent 1 с запасными частями;

3 бортовые системы противоракетной защиты для авиации AMPS;

100 приборов ночного видения;

IT-оборудование;

16 топливозаправщиков Zetros;

100 винтовок MK 556;

85 винтовок HLR 338 и 180 тысяч патронов;

100 винтовок CR 308;

400 тысяч патронов для огнестрельного оружия (со склада Бундесвера и промышленных запасов);

спасательные лодки;

средства для обезвреживания взрывоопасных предметов

В рамках Фонда на инициативу по развитию потенциала безопасности Германия только в 2024 году выделила для военной помощи Украине примерно 7,1 млрд евро. В эту сумму входят взносы Берлина в Европейский фонд мира (EPF).

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По состоянию на конец мая правительство Германии отчитывалось о выделении на военную помощь Украине примерно 5 млрд евро в 2023-м и около 1,6 млрд евро в 2022 году. Дополнительные примерно 2,9 млрд евро были выделены в первые два года Большой войны на поставки, которые поступят только в 2025—2028 годах.

Германия уже поставила технику из запасов своих вооруженных сил примерно на 5,2 млрд евро (ориентировочная стоимость для замещения переданной техники). Также более 10 тысяч украинских военных прошли военное обучение в Германии, что стоило примерно 282 млн евро.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

hromadske По материалам:

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