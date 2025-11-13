В ЕС отреагировали на коррупционный скандал с Миндичем
Высокая представительница ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила, что энергетический коррупционный скандал в Украине является «чрезвычайно досадной ситуацией» и отметила важность того, чтобы украинские власти отнеслись к нему максимально серьезно.
Об этом Каллас сказала в комментарии Reuters во время встречи министров иностранных дел стран G7 в Канаде.
Издание напоминает, что президент Владимир Зеленский призвал уволить двух министров в связи с расследованием вероятной коррупционной схемы на 100 миллионов долларов, которая вызвала новую волну возмущения в украинском обществе.
«Они действуют очень решительно. Места для коррупции нет, особенно сейчас. Это ведь буквально деньги людей, которые должны идти на передовую», — сказала Каллас.
По ее словам, ключевым является то, чтобы власти действовали быстро и серьезно.
«Я думаю, очень важно, чтобы они действительно действовали оперативно и отнеслись к этому со всей серьезностью», — добавила она.
Напомним, НАБУ и САП разоблачили деятельность преступной организации, в состав которой входили действующие и бывшие чиновники энергетической сферы, известный в медиа бизнесмен, другие лица. Ее участники выстроили масштабную коррупционную схему влияния на деятельность стратегических предприятий государственного сектора, в частности, АО «НАЭК «Энергоатом», получение неправомерной выгоды и отмывание средств.
Министерство экономики вместе с партнерами стран G7 в течение недели подаст на рассмотрение правительства предложения по новому составу Наблюдательного совета АО НАЭК «Энергоатом». Уже начата работа со списками возможных кандидатов, а советник для этого процесса выбран. Параллельно Государственная аудиторская служба приступила к всесторонней проверке деятельности «Энергоатома» после обнародованных НАБУ фактов. Аудит закупок будет продолжаться до 15 рабочих дней.
Кабинет Министров предложил Совету нацбезопасности ввести санкции против Тимура Миндича и Александра Цукермана.
Поделиться новостью
Также по теме
США исчерпали потенциал для усиления санкций против россии — Рубио
Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана
Долг Украины превышает безопасный уровень, необходимы реформы управления — Счетная палата
В ЕС отреагировали на коррупционный скандал с Миндичем
В Украине обнаружили 400 нелегальных автозаправочных станций — Гетманцев
В США завершился самый длинный в истории шатдаун: Трамп подписал закон