В ЕС ищут способы увеличить доходы с замороженных активов рф — Finance.ua

В ЕС ищут способы увеличить доходы с замороженных активов рф Сегодня 14:28 — Мир

В ЕС ищут способы увеличить доходы с замороженных активов рф

Европейский Союз ищет возможность получить дополнительные миллиарды евро с замороженных российских активов, вкладывая их в более рискованные инструменты. Такой шаг позволит увеличить финансовую помощь Украине, не изымая средства напрямую.

Об этом пишет Politico.

Еврокомиссия рассматривает вариант переноса около €200 миллиардов замороженных государственных активов россии, хранящихся в бельгийской компании Euroclear, в специальный инвестиционный фонд, сообщили изданию четыре осведомленных человека.

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ЕС воздерживается от прямой конфискации активов, что вызывает беспокойство среди отдельных стран-членов, в частности Германии и Италии, из-за юридических и финансовых рисков. Вместо этого планируется использовать только доходы от активов, не трогая основную сумму. Такой подход должен снизить риск нарушения международного права.

Финансовые министры 27 стран ЕС приступят к обсуждению этой темы во время неформального ужина в Люксембурге.

Один из обсуждаемых вариантов это создание специального фонда под эгидой ЕС, который позволит эффективнее инвестировать активы, многие из которых уже превращены в ликвидные средства.

По действующим правилам Euroclear должен размещать активы в Национальном банке Бельгии, что обеспечивает минимальный доход. В 2024 году доходы от таких инвестиций составили €4 миллиарда, и эти средства были направлены на обслуживание долга Украины в рамках договоренностей G7.

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Участники нового фонда отмечают, что благодаря ему можно получить более высокие доходы для долгосрочной поддержки Украины. Кроме того, это может оказаться предохранителем от возможной попытки Венгрии заблокировать продление санкционного режима, что создает риск возврата средств россии.

Противники идеи предостерегают, что в случае убыточных инвестиций ответственность за компенсацию ляжет на налогоплательщиков ЕС.

Напомним, ранее Международная клиринговая компания Euroclear планировала изъять и распределить около трех миллиардов евро от замороженных российских средств. Эти деньги пойдут на компенсации западным инвесторам, пострадавшим от российского правительства. Речь идет о деньгах, принадлежащих физическим и юридическим лицам, попавшим под санкции Европейского Союза после полномасштабного вторжения россии в Украину в 2022 году.

Справка Finance.ua:

в 2023 году страны G7 согласились передать Украине €45 миллиардов, полученных из доходов от инвестирования заблокированных государственных российских активов;

доля ЕС составила 18 миллиардов евро, и ее планируют полностью использовать до конца 2025 года;

это ставит под вопрос дальнейшее финансирование Украины в 2026 году.

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