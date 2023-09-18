В ЕС достигли договоренности по фискальной реформе — Finance.ua

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В ЕС достигли договоренности по фискальной реформе

Мир
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В ЕС достигли договоренности по фискальной реформе
В ЕС достигли договоренности по фискальной реформе
Министры финансов Европейского Союза в субботу поддержали график, предусматривающий реформирование фискальных правил Евросоюза до конца года, поскольку они стремятся сбалансировать сокращение долга с инвестированием в индивидуальном, но равном порядке.
Об этом сообщает Reuters.
«Это может быть сложной задачей, но… испанское председательство обязуется придерживаться этих временных рамок», — заявил вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис.
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Фискальные правила ЕС определяют стоимость евро, используемого 20 странами, и устанавливают лимит бюджетного дефицита в 3% ВВП и лимит государственного долга в 60% ВВП.
Однако большинство стран ЕС превышают эти лимиты, поскольку два года пандемии COVID-19 и кризис цен на энергоносители требовали больших государственных расходов.
Как следствие, Еврокомиссия и правительства стран ЕС обсуждают изменения в рамки, которые учли бы значительные различия в уровнях долга и экономического роста между странами ЕС, гарантируя при этом равное отношение к ним.
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Основной спор идет между Германией, которая хочет, чтобы ежегодные показатели сокращения долга были одинаковыми для всех, и Францией, которая считает, что путь сокращения долга должен быть индивидуально согласован и что универсальная политика не срабатывает.
Сложность переговоров добавляет необходимость создания стимулов для правительства инвестировать в «зеленый» и цифровой переход своих экономик, а также потребность в больших затратах на оборону после вторжения россии в Украину.
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Министр финансов Испании Надя Кальвино заявила, что председательствующая в ЕС на ротационной основе Испания до конца года стремится заключить первоначальное соглашение на следующей встрече министров финансов в октябре, но может потребоваться больше переговоров.
Она сказала, что 70% текста новых правил было согласовано в ходе технической работы в течение лета.
«Сейчас пора искать компромисс, который должен обеспечить правильный баланс между устойчивым сокращением долга и обеспечением необходимого фискального пространства для инвестиций, а также стимулов для структурных реформ», — сказала Кальвино.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Європейська правда
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