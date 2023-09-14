ЕС разместил облигации на сумму 5 млрд евро: средства отдадут Украине — Finance.ua
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ЕС разместил облигации на сумму 5 млрд евро: средства отдадут Украине

Фондовый рынок
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ЕС разместил облигации на сумму 5 млрд евро: средства отдадут Украине
ЕС разместил облигации на сумму 5 млрд евро: средства отдадут Украине
Еврокомиссия разместила облигации от имени ЕС на сумму 5 млрд евро. Часть привлеченных средств по программе Макрофинансовая помощь+ будет направлена ​​на макрофинансовую помощь Украине.
Как сообщает пресс-служба Еврокомиссии, спрос на эти семилетние облигации под 3,125% превысил предложение более чем в девять раз. Инвесторы разместили заявки на 46 млрд евро.
В рамках этой программы Еврокомиссия уже выделила Украине 12 млрд евро, еще 1,5 млрд запланировано на конец сентября. В целом в 2023 году Украина получит 18 млрд евро.
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Это уже девятый выпуск облигаций Еврокомиссией в этом году. Во второй половине 2023 года Еврокомиссия выпустит облигации на общую сумму 40 млрд евро.
Напомним, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен сообщила о дальнейшей помощи Украине.
«В этом году мы предоставили Украине 12 млрд помощи, чтобы школы и больницы продолжали функционировать. Мы также будем усиливать производство вооружения, чтобы удовлетворять неотложные потребности Украины. Мы также смотрим в будущее, поэтому мы предложили дополнительные 50 млрд евро на следующие четыре года в инвестиции и реформы. Это поможет Украине отстроить свое будущее и превратиться в красивую, цветущую Украину», — заявляла глава ЕК.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
НВ
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